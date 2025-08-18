Départ d’Olivier Minne : le Père Fouras va-t-il quitter Fort Boyard ?

Coup de tonnerre sur le Fort ! Olivier Minne, visage emblématique de Fort Boyard depuis plus de deux décennies, quitte son poste pour rejoindre M6. Ce départ inattendu bouleverse profondément Yann Le Gac, alias le célèbre Père Fouras, qui réfléchit lui aussi à prendre la porte après 34 saisons perchées dans sa vigie.

Yann Le Gac, un Père Fouras au bord du départ

Ça fait mal au cœur, mais c’est bien réel : dans une interview à TV Magazine, Yann Le Gac a confié qu’il envisage sérieusement de quitter Fort Boyard. Et ce n’est pas une décision prise sur un coup de tête ! Le comédien de 72 ans, qui incarne le sage à la longue barbe depuis les années 90, explique que le départ d’Olivier Minne a fait vaciller ses certitudes professionnelles et personnelles.

Les deux hommes sont proches, bien au-delà de la simple caméra. Leur complicité, perceptible à l’écran, est d’abord une affaire d’amitié profonde et sincère. « L’annonce de son départ m’a beaucoup affecté », confie Yann Le Gac avec émotion. L’ambiance en coulisses n’est pas, en ce moment, au beau fixe.

À voir Minne débarque sur M6 avec Le Maillon Faible et des projets surprises

Un rôle de plus en plus épuisant

Eh oui, jouer le Père Fouras, ce n’est pas juste enfiler une robe et balancer des énigmes. Yann Le Gac vit chaque saison comme un défi physique quotidien. Monter les centaines de marches du Fort, porter ce costume imposant, supporter une barbe touffue, et surtout forcer chaque jour cette voix éraillée devenue culte… Pas étonnant qu’à 72 ans, le comédien commence à lever le pied.

« Je sens que je fatigue », confie-t-il sincèrement. Monter jusqu’à la vigie devient une mission quasi militaire, et le pauvre doit carrément éviter de trop parler en dehors des tournages pour ne pas s’abîmer la voix. Bref, l’âge pèse sur ce rôle mythique.

Le Fort en pleine remise en question

Et il n’est pas le seul à douter. Même Willy Rovelli, le cuistot déjanté que les candidats appréhendent autant que les araignées du Fort, se dit « perdu » depuis le départ d’Olivier Minne. Un petit vent de panique souffle donc sur l’émission culte de France 2. On dirait un peu l’ambiance chez les candidats des Cinquante quand leur allié vient d’être éliminé.

La prod, bien sûr, ne compte pas laisser filer le Père Fouras aussi facilement. Il reste une figure clé du jeu, presque autant que les tigres ou les épreuves de boue. Mais Yann Le Gac, prudent, ne s’emballe pas. Pour lui, tout dépendra d’une décision claire de la chaîne et de son propre état de santé. Pour l’instant, rien n’est encore tranché.

Ce qu’il faut retenir :

Olivier Minne quitte Fort Boyard pour rejoindre M6.

quitte Fort Boyard pour rejoindre M6. Yann Le Gac , très affecté, réfléchit à son avenir dans l’émission.

, très affecté, réfléchit à son avenir dans l’émission. Des raisons physiques, émotionnelles et professionnelles justifient ses doutes.

et professionnelles justifient ses doutes. Même Willy Rovelli commence à douter de la suite.

commence à douter de la suite. L’avenir du Fort sans ses figures iconiques est plus incertain que jamais.

Bref, Fort Boyard entre dans une nouvelle ère… et on croise fort les doigts pour que la magie (et les énigmes) continuent !

À voir Clap de fin pour Olivier Minne, et un dernier message fort