Hospitalisé d’urgence, Roger Erhart ému par le soutien total de Delphine Wespiser

Grosse frayeur pour Roger Erhart, l’ex-compagnon de Delphine Wespiser, qui a été hospitalisé après une violente chute causée par un malaise. Pendant plusieurs jours, l’ancienne Miss France est restée sans nouvelles avant de finalement le localiser. Depuis, elle ne l’a pas lâché d’une semelle, quitte à dormir à même le sol de l’hôpital.

Delphine Wespiser à son chevet, coûte que coûte

Quand Delphine Wespiser a su que son ex Roger avait été hospitalisé suite à un malaise grave, elle n’a pas hésité une seconde. Après plusieurs jours de recherches intenses, elle le retrouve enfin… à l’hôpital. Et là, c’est l’instinct qui parle : elle reste jour et nuit à ses côtés. Même le personnel soignant, un brin dépassé, a tenté de la décourager. En vain.

Au début, c’est matelas en carrelage et oreiller en sweat, ambiance Koh-Lanta version salle de garde. Après cinq nuits de squattage intensif dans la chambre de Roger, elle finit par obtenir un lit d’accompagnant. Rien n’aurait pu l’éloigner de lui, pas même le règlement intérieur. C’est dire si le lien est fort.

Un retour à la maison, mais pas à la normale

Vendredi dernier, bonne nouvelle : Roger a enfin pu rentrer chez lui. Même si la maladie reste présente et que le chemin de la guérison est encore long, ce retour est un vrai soulagement. Et il ne s’est pas contenté de garder ça pour lui. Dans un joli message sur Instagram, Roger a pris la parole publiquement — une chose rare venant de lui — pour remercier Delphine. “Je ne prends pas souvent la parole, mais là… On peut dire qu’il y a urgence”, a-t-il confié avec émotion.

Une déclaration qui a touché en plein cœur. En réponse, Delphine lui a adressé des mots qui laissent peu de place au doute : “ma personne préférée”. Elle a ajouté qu’elle ferait tout pour qu’il guérisse pour de bon. Entre ces deux-là, les sentiments sont toujours là, parfois à peine camouflés.

Une rupture, vraiment ?

Même s’ils ne forment plus officiellement un couple, entre Delphine et Roger, l’histoire semble loin d’être terminée. Depuis leur séparation, Delphine l’a toujours décrit comme son “meilleur ami”. Mais après cette épreuve un peu (beaucoup) digne d’un scénario de Love Island version hôpital public, c’est difficile de ne pas y voir un début de rapprochement.

Tous les signes sont là : soutien inconditionnel, tendresse à fleur de story Instagram et confidences pleines de sous-entendus.

Les fans ne cessent d’espérer une suite

À leur roman, les cœurs s’emballent

Un couple cassé ? Ou une pause prolongée ?

Affaire à suivre. On garde les popcorns à portée de main.

