Accident en Calabre : comment Marion Maréchal a échappé au pire avec son époux

Grosse frayeur pour Marion Maréchal et son mari Vincenzo Sofo ! Le couple a été victime d’un terrible accident de voiture en Calabre, le 16 août. Heureusement, plus de peur que de mal : ils sont ressortis vivants, avec seulement quelques contusions. Leur fille de 4 ans n’était pas avec eux au moment du choc.

Un accident violent qui aurait pu être dramatique

C’était une journée d’été comme une autre, dans le Sud de l’Italie… jusqu’à ce que tout bascule. Alors que Marion Maréchal et Vincenzo Sofo roulaient tranquillement, une autre voiture a tenté d’éviter un animal surgissant sur la route. Le véhicule a alors percuté de plein fouet celui du couple. La scène est digne d’un film, mais malheureusement, c’était bien réel.

Malgré la violence extrême du choc, ni la femme politique française ni son mari n’ont été grièvement blessés. Ils ont été pris en charge à l’hôpital et ont rapidement rassuré tout le monde : ça va, ils s’en sortent avec juste quelques contusions. Ouf, ça passe crème.

Le miracle raconté sur Instagram

C’est Vincenzo Sofo himself qui a partagé l’histoire sur Instagram. Avec une photo de Marion Maréchal, il a expliqué que ce jour-là, ils avaient littéralement « vu la mort les frapper de plein fouet ». L’image est forte, mais elle résume bien la peur qui les a saisis dans l’instant.

Il a aussi parlé d’un « miracle » en expliquant leur chance inouïe de s’en être sortis sans blessure grave. Franchement, vu la description de l’accident, on veut bien le croire. Et on comprend totalement qu’il ait voulu immortaliser leur chance et leur soulagement.

Marion Maréchal, prête à repartir au quart de tour

Si vous pensiez qu’un accident allait freiner Marion Maréchal, vous vous êtes trompés. La jeune maman a rapidement pris la parole pour rassurer ses proches et ses soutiens. Elle a affirmé vouloir reprendre ses activités très vite, comme si de rien n’était. Une warrior, on vous dit !

Côté famille, on respire aussi : leur fille Clotilde, née en 2022, n’était pas dans la voiture au moment de l’accident. Une absence qui a sans doute évité un stress énorme en plus. Quand on a des enfants, tout prend une autre dimension.

Le couple Maréchal-Sofo, entre politique et famille

Pour celles et ceux qui sont un peu à la bourre niveau couple-stars-politiques, petit récap : Marion Maréchal, ex-députée et figure bien connue à droite, est en couple depuis plusieurs années avec Vincenzo Sofo. Lui aussi est dans la politique, version italienne : ancien député européen, membre du très conservateur parti Fratelli d’Italia (oui oui, le même que Giorgia Meloni).

Ils se sont rencontrés en 2016 lors d’un meeting à Milan

Ils ne se sont plus quittés depuis

En septembre 2021, ils se marient

En 2022, naissance de leur fille Clotilde

Dans la grande tradition des couples médiatiques impliqués en politique, à la Carla & Nico ou à la Meghan & Harry, on a droit à un duo qui partage aussi bien les idées que les galères. Mais cette fois-ci, c’est presque digne d’un épisode de Secret Story : un danger inattendu, une survie surprenante et une sortie fracassante de l’hôpital. La trajectoire d’un soap, mais les pieds dans la réalité.