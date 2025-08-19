Critiqué pour Fort Boyard, Yann Le Gac révèle les mots marquants de Marie Trintignant

Avant de devenir le sage énigmatique du fort le plus culte de la télé française, Yann Le Gac a croisé la route de Marie Trintignant. Le comédien, danseur et producteur s’est confié sur cette époque révolue, entre passion artistique, débuts incertains et décision jugée “suicidaire” par son entourage… dont Marie elle-même.

Un cercle artistique très privé

Si on connaît surtout Yann Le Gac pour incarner le mythique Père Fouras depuis les années 90 dans Fort Boyard, on oublie parfois qu’il a d’abord été danseur, et pas des moindres. Formé dans la prestigieuse troupe de Maurice Béjart, il a baigné très tôt dans les milieux artistiques exigeants. C’est justement après avoir quitté cette compagnie légendaire qu’il rejoint un petit cercle d’artistes prometteurs… dont faisait partie une certaine Marie Trintignant.

Fille de Nadine Trintignant et de Jean-Louis Trintignant, Marie n’était pas une inconnue du monde du cinéma. Elle avait déjà tourné très jeune avec sa mère et explosait dans des rôles complexes, marquants, aux côtés de figures comme Claude Chabrol ou Patrick Dewaere. Dans ce groupe post-Béjart, Marie et Yann partageaient une passion similaire pour la scène, le travail du corps et du texte.

La télé, un choix trop audacieux ?

À cette époque, Yann Le Gac est approché par une amie de ce “club” artistique qui lui parle d’un nouveau concept un peu fou : un jeu télé tourné dans un vieux fort en mer. Il s’agissait, évidemment, de Fort Boyard. Le rôle proposé ? Un personnage masqué, mystérieux, à la voix grave et tremblotante : le Père Fouras venait de naître.

Mais dans le petit monde élitiste du spectacle vivant, faire de la télé, c’est loin d’être glamour… Marie Trintignant, elle, n’apprécie pas l’idée. “Mais non, t’es fou, tu ne vas pas faire ça”, lui aurait-elle lancé, totalement incrédule. À l’époque, participer à une émission de divertissement télé, même déguisé, était synonyme de compromission artistique. Même le grand Béjart n’aurait sans doute pas approuvé.

Yann le rebelle masqué

Malgré les critiques, Yann Le Gac assume son choix à 100 %. Il explique aujourd’hui qu’il avait quitté la danse et avait besoin d’argent. L’idée d’un rôle masqué, loin des projecteurs identitaires, avec une voix déformée et un jeu très théâtral, le séduit. En tant qu’ancien danseur, le personnage du Père Fouras était aussi une manière de continuer à incarner physiquement un rôle, même dans un contexte télé.

Le comédien souligne d’ailleurs qu’il ne regrette absolument pas d’avoir fait ce choix. Bien au contraire, endosser le rôle du Père Fouras, c’est ce qui lui a permis de rester dans le monde du spectacle, tout en cassant les règles. Et soyons honnêtes, qui aurait prévu que ce vieux sage grincheux deviendrait une icône pop aussi culte ? Même les candidats de Koh Lanta peuvent en témoigner, on a tous rêvé un jour de percer ses énigmes.

Un souvenir amer, un hommage discret

La confidence de Yann sur Marie Trintignant laisse transparaître une légère nostalgie, teintée de tristesse. Pour rappel, l’actrice est décédée tragiquement en 2003 sous les coups de son compagnon de l’époque, Bertrand Cantat. Cette disparition brutale a bouleversé la France entière et reste aujourd’hui encore un symbole fort de la lutte contre les violences faites aux femmes.

Quand Yann Le Gac évoque cette période, on sent que ce n’est pas juste un souvenir artistique. C’est aussi une page de vie, un temps d’innocence artistique partagé avec une femme talentueuse, exigeante, qui croyait en d’autres idéaux pour sa génération.

Et au final, même si Marie n’aurait jamais imaginé son ami dans un rôle télévisé masqué, il y a fort à parier qu’elle aurait aujourd’hui reconnu la singularité, et même la poésie, d’un tel personnage. Comme quoi, parfois, même derrière une longue barbe et une énigme tordue… il y a une sacrée histoire.