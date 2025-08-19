À 96 ans, Hugues Aufray défie l’âge mais regrette un interdit surprenant

Hugues Aufray souffle ses 96 bougies ce lundi 18 août 2025, toujours aussi alerte et inspirant. Entre concerts, amour avec sa femme de 45 ans sa cadette et une hygiène de vie béton, le chanteur légendaire ne lâche rien, même s’il nourrit encore un petit rêve un brin risqué : remonter à cheval.

Une histoire d’amour qui lui donne des ailes (presque littéralement)

Marié depuis septembre 2023 avec Murielle Mégevand, Hugues Aufray rayonne. Âgée de 51 ans, sa compagne partage sa vie depuis longtemps, mais leur union récente officialise un amour durable. Ensemble, le duo respire la complicité, et Murielle veille attentivement sur la santé de l’artiste.

Résultat, Hugues vit en mode zen. Il dort bien, mange équilibré et limite les excès. Bon, il avoue avoir parfois du mal à réduire sa dose de sucre (on est tous pareils), mais rien de grave. À l’écouter, c’est elle qui l’aide à rester sur les bons rails au quotidien. Leur différence d’âge, de 45 ans, ne semble ni peser ni freiner leur bonheur.

Sa passion du cheval, freinée mais pas oubliée

Malgré son bonheur amoureux, Hugues Aufray a confié un petit pincement au cœur dans les pages de Soir Mag. Sa passion pour l’équitation, presque une seconde nature chez lui, est pour l’instant remisée au placard par précaution. Et c’est Murielle qui a pris la décision de lui interdire les balades à cheval, histoire d’éviter les accidents.

Mais bon, on parle d’un mec têtu comme une mule (désolée pour la métaphore équine). Il rêve encore de galoper seul en forêt, en communion avec la nature. Pour lui, monter à cheval, c’est méditatif, ça le reconnecte à lui-même. Il promet même de le refaire un jour, malgré les mises en garde.

« À cheval, j’étais enfin moi », a-t-il déclaré avec cette petite étincelle dans les yeux qui trahit une envie toujours bien vive. On parie qu’il va finir par y retourner, en cachette peut-être ?

Le secret de sa longévité ? Rien de magique, juste du bon sens

Pas de pilules miracles ni de remèdes de grand-mère à trois ingrédients pour expliquer la forme olympique de l’artiste. Pour Hugues Aufray, c’est clair : tout est une question d’équilibre. Un mode de vie sain, une alimentation simple, de l’activité et surtout beaucoup d’amour.

Il reste actif, voyage encore pour ses concerts et accepte quelques apparitions. Mais il sait lever le pied quand il faut. Surtout depuis un accident qui aurait pu mal tourner…

Une chute qui aurait pu gâcher la fête

Hugues Aufray a frôlé la catastrophe après une consultation médicale. Pris d’un vertige en descendant les escaliers, il a chuté violemment. À son âge, ça aurait pu faire très mal et pourtant, il s’en est sorti avec une chance insolente. Plusieurs médecins lui ont même dit qu’il avait eu un bol énorme.

Depuis, il redouble de prudence. Il continue de chanter bien sûr, mais il écoute davantage son corps. Parce qu’à presque 100 printemps, même si on a encore toute sa tête et un cœur d’ado, il faut savoir lever le pied de temps en temps. Mais bon, connaissant Hugues, il lui reste encore quelques surprises sous le chapeau. Et nous, on valide !