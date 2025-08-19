Mort de Jean Pormanove : ce que révèle son décès sur les dérives du streaming en direct

Tristesse et incompréhension sur les réseaux depuis ce lundi 18 août. Le streamer Jean Pormanove, de son vrai nom Raphaël Graven, est décédé dans son sommeil alors qu’il était en live. Une disparition brutale pour ses fans, choqués et bouleversés. Les circonstances restent floues, mais le jeune homme était connu pour sa santé fragile.

Un créateur adoré pour son humour et sa sincérité

C’est pendant le confinement que Jean Pormanove commence à se faire une place sur les réseaux. Avec ses vidéos décalées sur TikTok, puis ses streams sur Twitch où il jouait à GTA V, Fortnite ou FIFA 2022, il réussit à créer une vraie communauté. À force de lives drôles et sans prise de tête, il a fédéré plus de 550 000 abonnés qui appréciaient sa bonne humeur et ses moments parfois complètement WTF.

Jean, c’était un peu le pote du net. Celui qui galérait parfois mais qui ne lâchait rien. Qui se moquait de lui-même tout en partageant ses passions. Son humour, un poil absurde, mais toujours bienveillant, lui avait valu le surnom de “le zinzin du stream” par certains fans. Il représentait une forme de liberté totalement assumée sur les plateformes.

Un live tristement marquant : l’affaire Naruto et Safine

Mais tout n’était pas rose dans l’univers de Jean Pormanove. Il y a quelques mois, un live diffusé sur Kick avait profondément choqué les internautes. Dans cette séquence devenue virale, on voyait deux autres personnes, connues sous les pseudos de Naruto et Safine, humilier Raphaël ainsi qu’un autre participant handicapé nommé Coudoux.

Jets d’eau, peinture, pseudo défis humiliants comme “Question pour un Golmon”, voire des gestes qui tournaient carrément au danger avec des actes de strangulation. Le stream avait provoqué une vague de critiques contre Naruto et Safine, accusés d’avoir utilisé Jean pour créer le buzz, quitte à franchir des limites très sombres.

Un déferlement d’émotions sur X et les autres réseaux

Depuis l’annonce de son décès, le nom de Jean Pormanove est en top tendance sur X. Les hommages pleuvent, entre messages de tristesse et de colère. Beaucoup d’internautes pointent du doigt les responsabilités dans le mal-être du streamer. Certains estiment que les agissements de Naruto et Safine ont clairement contribué à sa dégradation mentale et physique.

Mais ce n’est pas tout. Des voix s’élèvent aussi pour dénoncer une exploitation plus large du jeune homme, soupçonnant certains de ses proches d’avoir profité de sa vulnérabilité pour faire de l’audience. Des accusations lourdes mais révélatrices d’un malaise persistant autour des contenus « choc » et de la consommation de la souffrance sur les réseaux.

Quand le streaming va trop loin : un malaise qui persiste

Ce drame remet sur la table une question qui revient souvent dans les actus digitales : faut-il encadrer davantage les contenus diffusés en direct sur les plateformes ? Car si Twitch, Kick ou YouTube permettent à beaucoup de talents de s’exprimer librement (on pense à Pidi ou Inoxtag, qui gèrent ça crème), certaines dérives, elles, posent de vrais problèmes.

Lives humiliants, défis trashs, mise en scène de personnes vulnérables… Ce qui attire les vues peut parfois blesser, voire casser des gens. Et quand ces séquences deviennent virales, difficile de revenir en arrière. Faut-il plus de modération ? Plus de règles ? Ou une prise de conscience collective que ce n’est pas parce que c’est en live que tout est permis ?

Ce qui est certain, c’est que la disparition de Jean Pormanove a choqué tout un pan de la communauté web. Et laisse en suspens cette question douloureuse : jusqu’à quand tolérera-t-on que le divertissement se fasse au détriment des plus fragiles ?