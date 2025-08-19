Fan inattendu de ses chansons : comment Enrico Macias a appris que Ben Laden l’écoutait en secret

Enrico Macias, 86 ans et toujours aussi surprenant, a dévoilé un secret totalement improbable dans l’émission Legend de Guillaume Pley : l’un de ses plus grands “fans” n’était autre que… Ben Laden. Oui, le terroriste. Le chanteur a aussi profité de l’interview pour revenir sur son passé amoureux, avec pas mal de franchise au passage.

L’incroyable fan caché d’Enrico Macias

On en a entendu des anecdotes chelou, mais là, on est clairement dans le top 3. Enrico Macias a révélé avoir été contacté par la BBC après la mort de Ben Laden en 2011. La raison ? Des cassettes audio retrouvées dans la cachette du leader d’Al-Qaïda, et dedans, devinez quoi… des chansons d’Enrico, tout droit sorties de sa discographie.

Sur le moment, l’artiste a cru à une blague ou un sketch. Faut dire que c’est le genre d’infos qui sent le piège. « Au début, je pensais à un sketch » a-t-il avoué à Guillaume Pley. Mais non, c’était bien réel. Et visiblement, Ben Laden écoutait ses titres aux côtés… de discours de Gandhi. L’ironie n’échappera à personne.

Alors certes, Enrico est écouté jusqu’au fin fond des montagnes pakistanaises, mais il a tenu à remettre les choses au clair : « Ce n’est pas un honneur d’avoir un fan comme celui-là ». Ambiance glaciale garantie.

À voir Mort de Jean Pormanove : ce que révèle son décès sur les dérives du streaming en direct

“Je n’ai jamais été infidèle sentimentalement”

Toujours dans la même interview, la légende vivante de la chanson populaire ne s’est pas arrêtée là. Il a aussi évoqué des sujets plus intimes, en particulier sa vision personnelle de la fidélité. Marié pendant des années à Suzy Leyris, décédée en 2008, Enrico a avoué avoir déjà eu des écarts physiques. Mais attention, pas n’importe lesquels.

Selon lui, il n’a jamais trahi sa femme dans le cœur. Il explique que pour lui, tromper n’est pas uniquement une question de corps, mais surtout d’émotions et de loyauté affective. En gros, il y aurait l’infidélité charnelle (passagère, selon ses dires), et l’infidélité spirituelle (la vraie, selon lui). Et dans son cas, la seconde, c’est non.

Pas sûr que tout le monde soit d’accord, mais hey, ça a l’air d’avoir tenu pour lui pendant leur mariage. Dans le genre confidence courageuse, ce témoignage se pose là, et on a comme un écho à certains candidats de Love Island qui jonglent entre deux crushs tout en clamant leur “loyauté absolue”. Ça passe crème… ou pas.

À voir À 96 ans, Hugues Aufray défie l’âge mais regrette un interdit surprenant