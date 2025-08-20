Départ choc de Mercotte : comment Cyril Lignac compte rebondir dans Le Meilleur Pâtissier

Grosse émotion dans le monde des fourneaux : Mercotte a officiellement quitté Le Meilleur Pâtissier après 13 ans d’aventure aux côtés de Cyril Lignac. Un coup de mou difficile pour le célèbre chef, habitué à partager fou rire et montées de chantilly avec sa partenaire mythique. Retour sur cette séparation sucrée-salée.

Un duo en or qui se sépare

Quand on pense au Meilleur Pâtissier, on voit forcément le sourire gourmand de Cyril Lignac et les petites lunettes espiègles de Mercotte. Ensemble, ils formaient un combo aussi parfait qu’un chocolat-caramel bien dosé. Depuis plus d’une décennie, leur complicité faisait le sel de l’émission, avec un Cyril toujours bienveillant et une Mercotte un brin piquante… mais toujours juste.

Mais voilà, toutes les bonnes choses ont une fin. Mercotte a décidé de raccrocher son tablier. À 81 ans, la blogueuse devenue star du petit écran a préféré partir en beauté. Dans une déclaration aussi classe qu’honnête, elle a expliqué vouloir se retirer “par décence”, en choisissant elle-même le bon moment. Une sortie digne d’un flan parfaitement cuit.

Une nouvelle difficile à digérer pour Cyril

Le départ de Mercotte n’a pas été anticipé par Cyril Lignac. Et on vous le confirme : ça ne passe pas crème. Selon nos infos, il a appris la nouvelle en plein tournage de l’émission Tous en cuisine. Autant dire qu’entre une cuisson de pâtes al dente et la réalisation d’un sabayon, le choc est tombé comme une plaque de mille-feuilles sur le carrelage.

Le chef de 47 ans, toujours ultra investi dans ses émissions, a réagi avec beaucoup d’émotion. Il s’est dit “touché” par cette décision inattendue. On le comprend. Pas facile de continuer à monter un soufflé sans sa Mercotte préférée à ses côtés, surtout après toutes ces années à se taquiner entre deux cuillerées de crème diplomate.

Une vie pro aux mille saveurs… et quelques amertumes

Cyril Lignac, c’est un parcours qui ferait pâlir n’importe quel candidat de Top Chef. Originaire de Rodez, il s’est fait connaître grâce à l’émission Oui, chef avant de devenir LA star des fourneaux à la télé. Avec Tous en cuisine, Le Meilleur Pâtissier et ses restos qui cartonnent à Paris, il est partout.

Et côté cœur, il a aussi eu sa part d’aventures gourmandes : Marie Drucker, Mélanie Doutey, Sophie Marceau… des noms qui pèsent lourd sur la balance people. Mais depuis 2022, il semble avoir trouvé une forme de stabilité avec sa compagne Déborah, la maman de son fils Léo. Un petit mec qui doit déjà avoir des papilles bien entraînées à la maison.

Quel avenir pour Le Meilleur Pâtissier sans Mercotte ?

Maintenant que Mercotte est partie siroter son thé loin des éclairs (au chocolat), une question reste en suspens : qui pourra la remplacer dans les cœurs… et dans la vérification des recettes techniques ? Le Meilleur Pâtissier perd un pilier, et Cyril se retrouve avec un tablier un peu plus lourd sur les épaules.

Si on en croit l’ambiance digne de Love Island version sucrée qui règne derrière les fourneaux, la production va devoir sortir un casting pépite pour maintenir la barre.

Peut-être une nouvelle juge avec un œil affûté

Une juge avec une répartie qui claque

Une personnalité capable de faire vibrer les fourneaux

En attendant, l’absence de Mercotte risque de faire battre les fouets (et les cœurs) un peu moins fort cette saison.

La télé perd une icône, et Cyril un binôme comme on en fait rarement. Une page se tourne dans cette saga culinaire devenue culte pour toute une génération.