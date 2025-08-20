Tatouage choc de Joy Hallyday à 17 ans : comment Laeticia répond à la polémique

Depuis qu’elles ont perdu leur père, Jade et Joy Hallyday grandissent sous les projecteurs. Et même si Laeticia fait tout pour préserver un équilibre familial, chaque geste ou photo publique tourne vite à la polémique. Cette fois, c’est Joy qui se retrouve au cœur d’un débat plutôt gênant… et Laeticia n’est pas épargnée non plus.

Un tatouage qui ne passe pas crème

Joy Hallyday vient d’avoir 17 ans et pour l’occasion, Laeticia lui a préparé une petite surprise bien sentimentale : un tatouage mère-fille chez l’artiste californien bien connu de leurs cercles huppés. Jusque-là, rien d’extraordinaire pour une ado de star habituée aux virées stylées. Sauf que le motif choisi a mis tout le monde mal à l’aise : « Mamour », le surnom que Laeticia donnait tendrement à Johnny Hallyday.

Sur Instagram, Laeticia a posté une déclaration enflammée à sa fille pour son anniversaire, vantant son courage et sa belle âme. Mais dans la story suivante, les abonnés ont découvert cette fameuse virée chez le tatoueur, avec des images où Joy, rayonnante, découvre son tattoo tout frais. Alors oui, c’est mignon. Mais les internautes ont vite dégainé leurs claviers pour dénoncer le geste.

Entre symbolisme douteux et accusations d’exhibition

Ce qui a surtout dérangé les fans, c’est le contexte du mot « Mamour ». Ce petit nom faisait partie de l’intimité du couple Johnny et Laeticia, pas de la sphère père-fille. Alors pourquoi Joy l’arbore-t-elle maintenant sur sa peau ? Pour certains, c’est un hommage sincère, mais pour d’autres, ça sent clairement la mise en scène un peu cringe. On a même vu passer des commentaires parlant du complexe d’Œdipe… Ambiance.

Beaucoup ont aussi pointé du doigt une volonté d’attirer l’attention à travers un geste jugé inapproprié, tant pour une mineure que pour ce qu’il représente. Sans parler de ceux qui ont crié au scandale à cause de l’âge de Joy, qui n’a pas encore atteint la majorité légale, même si certaines règles varient selon les pays.

Les critiques envers Joy toujours aussi virulentes

Ce n’est pas la première fois que la benjamine de Johnny est la cible de remarques assez dures. Avec sa sœur Jade, elle partage régulièrement des clichés d’elles très lookées, en maillot de bain ou en robes glamour… bref, comme n’importe quelle ado ultra-connectée. Mais dès qu’elles postent quelque chose, ça explose. Là, avec ce tatouage, certains ont même laissé entendre que Johnny n’aurait “jamais laissé passer ça”.

Parmi les messages les plus durs, on retrouvait :

« Ce tatouage, c’est une honte »

« Et dire que Johnny se retourne dans sa tombe »

« Mamour ? Sérieux ? »

« La mise en scène est gênante, désolée »

De quoi déclencher un débat bien lourd sur la parentalité à l’ère numérique, avec toujours cette même rengaine : où s’arrête l’hommage, et où commence la quête de buzz ?

Laeticia Hallyday, encore et toujours dans la tempête

Depuis la disparition du Taulier, Laeticia encaisse. Finances en berne, relation électrique avec David Hallyday et Laura Smet, villa à Los Angeles difficile à vendre… rien ne lui est épargné. Elle essaie malgré tout de faire vivre la mémoire de Johnny, mais chaque choix public tourne au vinaigre. Et cette fois, même un petit tatouage d’anniversaire n’a pas échappé au drama.

Pas si loin de l’univers des Marseillais ou des Cinq par exemple, où un petit geste peut vite mettre le feu aux poudres. On est clairement dans ce genre de battage médiatique où la moindre photo balance du lourd. Sauf que là, ce sont deux ados sous le feu des critiques, dans un climat familial compliqué.

Joy et Jade vont-elles continuer à partager leur quotidien comme si de rien n’était, ou est-ce que cette nouvelle tempête numérique va les pousser à se faire plus discrètes ? Affaire à suivre…