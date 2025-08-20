Rumeurs sur Brigitte Macron : comment Emmanuel Macron rétablit enfin la vérité

Emmanuel Macron a enfin réagi aux odieuses rumeurs visant son épouse Brigitte. Alors que cette théorie complotiste circulait depuis des années, voilà qu’elle a franchi les frontières, relancée récemment par une figure controversée aux États-Unis. Le président a décidé de briser le silence pour défendre publiquement son couple.

Les rumeurs complotistes refont surface

L’histoire aurait pu sembler anecdotique, si elle n’était pas si profondément transphobe. Depuis plusieurs années, certains internautes affirment sans preuve que Brigitte Macron serait née homme, sous le nom de Jean-Michel Trogneux. Sauf que récemment, la rumeur a été relancée — et pas par n’importe qui.

Candace Owens, une commentatrice politique américaine très connue dans les sphères d’extrême droite, a ressorti cette vieille théorie en l’enrobant de nouvelles bizarreries. Selon elle, Brigitte serait une femme transgenre et, cerise sur le gâteau, le couple Macron serait même « consanguin ». Comme si ça ne suffisait pas, Owens a aussi affirmé qu’Emmanuel Macron avait été fabriqué dans un programme de contrôle mental aux États-Unis. Rien que ça. On dirait un mauvais crossover entre X-Files et Secret Story, saison 8.

Pourquoi Paris ne pouvait plus se taire

Jusqu’ici, le président et son épouse avaient fait le choix de garder le silence. Comme il l’a expliqué à Paris Match, ils ne voulaient pas donner d’ampleur à la rumeur en la commentant publiquement. L’effet Streisand, vous connaissez ? En gros, plus on veut cacher un truc, plus ça buzze. Sauf que cette fois, les bornes étaient clairement franchies.

Face à la viralité du délire (la fake news a traversé l’Atlantique et tapé un sprint sur les réseaux), Emmanuel Macron a jugé nécessaire de monter au créneau. Selon lui, il s’agit d’une question de respect fondamental : « faire respecter l’identité civile de Brigitte Macron, comme femme, épouse, mère et grand-mère ». Traduction : stop aux insultes, aux fake news, et aux fantasmes dangereux.

Faire du bruit pour les bonnes raisons

Dans sa prise de parole, Macron en a aussi profité pour glisser un petit taquet aux pseudo-défenseurs de la liberté d’expression. Ces gens qui crient à la censure dès qu’on les critique, mais qui en parallèle bloquent les journalistes dans leurs événements. Un double standard qui ne passe plus.

Brigitte Macron, de son côté, ne s’est pas contentée de regarder la polémique de loin. Elle a porté plainte avec 22 chefs d’accusation contre Candace Owens, devant la Cour supérieure du Delaware. Une manière musclée d’exiger réparation face à des accusations graves. Mais même avec cette action en justice, Owens a continué sa croisade.

Quand ça va trop loin, ça ne passe plus

Ce qui ressemblait à un délire marginal sur quelques forums s’est transformé en harcèlement de grande ampleur. Pour le couple présidentiel, c’en est trop. En parlant publiquement, Emmanuel Macron veut rétablir une vérité simple : Brigitte est ce qu’elle a toujours été, point final. Pas besoin d’un retour dans le passé façon Les Cinquante pour comprendre que certaines histoires ne valent même pas la peine d’être racontées.

Aujourd’hui plus que jamais, le président espère clore une fois pour toutes une rumeur devenue nocive, en mettant les mots justes là où l’ignominie a pris trop de place. Affaire (enfin ?) classée ? On croise les doigts.