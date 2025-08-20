Vie intime sordide avec Charles III ? Ce que Diana a vraiment révélé dans ses cassettes secrètes

Charles III se serait sûrement bien passé de ce come-back médiatique ultra gênant… Plusieurs décennies après la fin de son mariage avec Lady Diana, la vie intime du roi d’Angleterre est de nouveau exposée au grand jour. Entre confidences trash, cassettes secrètes et déclarations douteuses, retour sur une relation loin d’être un conte de fées.

Une intimité “very hard” selon Lady Diana

En 1991, Lady Di avait déjà balancé sans filtre dans une série de cassettes audio enregistrées en cachette. Ces enregistrements, devenus depuis la base de la biographie explosive écrite par Andrew Morton, dépeignent un mariage bien loin des apparences royales trop parfaites.

Selon la princesse de Galles, leur vie sexuelle ressemblait plus à un cauchemar qu’à une romance : froide, rare et bizarre, pour reprendre ses mots. Diana décrit carrément leur nuit de noces comme “le pire jour de sa vie”, rien que ça. Elle confie que Charles l’aurait brusquée dès leur premier rendez-vous, ce qui donne carrément des frissons. Après la naissance du prince Harry, c’est le black-out total : plus aucun contact physique, plus rien.

Des propos crus et déplacés envers Camilla

Si l’ambiance avec Diana était tout sauf glamour, celle avec Camilla Parker-Bowles (aujourd’hui reine consort) relevait visiblement d’un tout autre niveau… assez gênant pour tout le monde, y compris pour nous.

Des vieux enregistrements téléphoniques ont révélé les propos osés – voire ultra déplacés – que Charles aurait tenu à sa maîtresse de l’époque. Un exemple ? Il aurait dit à Camilla vouloir “vivre dans sa culotte” ou, accrochez-vous, “être son tampon hygiénique”. Autant dire que même dans Les Cinquante, on n’a jamais entendu de punchline aussi wtf.

La maîtresse secrète sort du silence

Comme si ça ne suffisait pas, une certaine Janet Jenkins, qui aurait été la maîtresse de Charles pendant 16 ans (oui oui, 16 ans), a décidé de balancer à son tour. Interviewée par plusieurs tabloïds, elle affirme que leur relation était passionnée, forcément secrète, mais surtout “non protégée” et “très physique” selon ses propres mots.

Janet indique aussi que cette liaison s’est déroulée avant l’apparition officielle du virus HIV, ce qui ajoute une couche de tension au secret. Elle décrit Charles comme très énergique au lit, bien loin de l’image assez coincée qu’il renvoie en public aujourd’hui. Bref, ambiance.

Un couple royal mais loin du love story

Vue de l’extérieur, l’histoire entre Charles et Diana semblait parfaite : la belle princesse, le futur roi, les enfants, les sourires aux balcons. Mais en coulisses, c’est autre chose. Entre les confidences crues, les enregistrements choc et les trahisons sentimentales, leur relation semble avoir été un vrai champ de bataille émotionnel.

Beaucoup y voient le reflet d’un mariage arrangé, sans amour véritable, où deux personnes se sont retrouvées piégées dans des rôles royaux bien éloignés de leurs désirs personnels. Et même si aujourd’hui, Camilla est officiellement la reine, les fantômes du passé tumultueux continuent de hanter la monarchie britannique.

Un soap royal… qui pourrait presque faire de l’ombre à Love Island UK.