Doechii annule Rock en Seine : comment se faire rembourser facilement

Coup de tonnerre à seulement deux jours de Rock en Seine 2025 : Doechii ne montera finalement pas sur scène ce jeudi. Après l’annulation surprise d’A$AP Rocky il y a quelques semaines, c’est une claque pour les fans de hip-hop US qui attendaient ce show avec impatience. Petit récap’ pour tout capter.

Doechii absente, les fans en PLS

Le compte Instagram de Rock en Seine a balancé la nouvelle ce mardi, et franchement, dur dur de rester zen. “Nous sommes au regret de vous annoncer que Doechii ne pourra pas se produire à Rock en Seine ce jeudi”, ont expliqué les organisateurs dans un post sobre mais lourd de déception. Et pour l’instant, aucune explication n’a été donnée sur ce désistement de dernière minute.

Cerise (pas très sucrée) sur le gâteau : c’était l’unique date de Doechii en France cette année. Donc si tu avais booké ton été autour de ce concert, bah… courage. Le bon côté, c’est que Rock en Seine prévoit un système de remboursement pour les spectateurs venus principalement pour elle. Faut juste garder un peu de patience avant les détails pratiques.

A$AP Rocky + Doechii : double annulation, double bad buzz

C’est la deuxième annulation majeure pour cette édition 2025, et ça commence sérieusement à faire jaser. Pour rappel, A$AP Rocky avait déjà lâché l’affaire il y a quelques semaines. À ce moment-là, les orga’ avaient sauvé les meubles en dégotant Kid Cudi en renfort, ce qui avait mis tout le monde d’accord. C’était pépite.

Mais là, pour Doechii, c’est silence radio côté remplacement. À deux jours du show, on commence à se demander si le créneau de la rappeuse restera vide ou si un artiste mystère viendra sauver la soirée à la dernière minute (teasing ou panique ?).

Jeudi, y’a tout de même du lourd

Malgré toutes ces petites galères, la journée du jeudi 20 août promet encore du bon son. La programmation reste bien fournie avec :

Queens of the Stone Age , ambiance rock de légende

, ambiance rock de légende Justice , les boss de l’électro made in France

, les boss de l’électro made in France Chappell Roan , la pop en mode rising star

, la pop en mode rising star Kneecap, pour une touche bien punchy

Bref, même sans Doechii, ça peut encore passer crème si les vibes sont là. Et qui sait, une surprise de dernière minute pourrait pimper la soirée… Ce serait pas la première fois que Rock en Seine retourne la situation à son avantage, un peu comme dans la Star Academy cette année quand Julien a tout renversé avec une reprise d’Orelsan. On reste à l’écoute.