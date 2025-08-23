Adeline Blondieau fiancée : pourquoi elle garde l’identité de son futur mari secrète

Adeline Blondieau va repasser devant Monsieur le Maire ! Trente-cinq ans après son célèbre mariage avec Johnny Hallyday, l’ancienne star de Sous le soleil a annoncé une grande nouvelle sur Instagram : elle est fiancée. Un cliché craquant, une bague étincelante et un message tout mignon pour officialiser cette love story 2.0.

Un « Chéri-chéri » toujours mystérieux

Mercredi 20 août 2025, Adeline a surpris tout le monde avec une publication Instagram qui sent bon la romance. On la découvre tout sourire, main tendue, bijou au doigt, accompagnée de la légende : « Chéri-Chéri m’a fait sa demande… ». Tout est dit, et en même temps, pas tant que ça. Car ce fameux « chéri-chéri », on ne sait toujours pas qui c’est !

Depuis quelque temps déjà, l’actrice gardait son amoureux dans l’ombre, et visiblement, elle compte bien continuer sur cette lancée. Un mélange entre amour discret et annonce publique parfaitement dosée. Résultat : ça intrigue, ça buzze, et ça like à fond. Plus de 4 000 likes en moins d’une heure, autant dire que les fans sont au taquet. Et ce n’est pas un secret : dans la vraie vie comme dans la série, Adeline sait entretenir le mystère.

Retour sur ses romances d’hier

Petit flashback pour les plus jeunes (ou ceux qui ont oublié) : Adeline, c’est d’abord l’histoire d’un mariage avec le taulier himself, Johnny Hallyday, en 1990. Et pas une, mais deux fois, s’il vous plaît. Une love story qui a beaucoup fait parler à l’époque, un peu comme Nicolo et Marwa dans Les Cinquante, version rock’n’roll des années 90. Mais le couple se sépare quelques années plus tard.

Elle enchaîne ensuite avec Sergio Temporelli, avec qui elle a eu son fils Aitor malheureusement décédé en 2024. Un drame immense pour elle. Puis vient Laurent Hubert, le papa de sa fille Wilona. Si ses histoires d’amour n’ont pas toujours fini en conte de fées, Adeline n’a jamais baissé les bras côté cœur. Et aujourd’hui, elle semble enfin avoir trouvé chaussure à son pied.

Adeline, toujours sous le soleil de l’amour

La vague de réactions positives ne s’est pas fait attendre. Parmi les félicitations de stars, on retrouve des messages adorables d’Isabelle Minceur, Sophie Favier ou encore Anne-Charlotte Pontabry. De quoi prouver que l’actrice reste très aimée de ses pairs et du public.

Fidèle à sa bonne humeur bien connue sur les plateaux et dans les coulisses, Adeline montre qu’il n’est jamais trop tard pour tomber amoureuse, dire oui, ou porter une sublime bague. Et franchement, cette vibes romantique à 54 ans, c’est pépite.

Même si on ne connaît pas encore l’identité de celui qui a fait battre son cœur, on sent que ce « Chéri-Chéri » coche toutes les cases du bonheur. Et qui sait, peut-être que leur mariage sera la prochaine saga estivale à suivre… avec plein de love, un soupçon de mystère et une bonne dose de soleil évidemment.