Philippe Etchebest : sa rare photo avec son fils dévoile un précieux moment en famille

Philippe Etchebest, qu’on connaît souvent en mode chef autoritaire dans Top Chef ou Cauchemar en cuisine, s’est dévoilé sous un angle beaucoup plus tendre. De passage en Bretagne cet été, il a profité d’un moment complice avec son fils, Louis-Oscar, qu’il a adopté avec sa femme Dominique en 2005. Et pour une fois, le chef a partagé une photo de leur duo… sans casseroles, mais avec des palmes.

Un moment père-fils en mode plongée

Philippe Etchebest a surpris ses fans sur Instagram avec une rare photo de lui et de son fils, tous deux de dos, prêts à plonger dans les eaux bretonnes. Casques vissés sur la tête et combis bien en place, ils affichent leur complicité dans leur passion commune : la plongée.

Sous cette image pleine de douceur, le chef écrit : « Plongée en Bretagne. Avec mon fils, nous partageons la passion du sport et notamment de la plongée. Toujours un bonheur de vivre ces moments ensemble. » Loin de ses casseroles qui chauffent et de ses coups de gueule bien sentis, Etchebest savoure ici un instant suspendu, en mode détente familiale.

Louis-Oscar, le trésor de Philippe et Dominique

Aujourd’hui âgé de 21 ans, Louis-Oscar fait partie du cocon intime du chef, que ce dernier protège jalousement. Adopté au Mexique en 2005 après que Philippe et Dominique n’ont pas réussi à avoir d’enfant, le jeune homme est rarement exposé au public. Si le visage reste flouté ou de dos sur les réseaux, la tendresse du lien père-fils crève littéralement l’écran.

À voir Un restaurant d’Etchebest fermé : pourquoi l’émission ne suffit pas toujours

Philippe Etchebest s’était confié sans détour sur leur rencontre bouleversante lors de son passage dans l’émission Les Rencontres du papotin, en avril 2024. Il avait alors raconté ce moment fort au cœur d’un orphelinat mexicain : « Au début, j’avais un petit peu de mal avec l’adoption et le jour où je l’ai pris dans mes bras, j’ai dit : ‘C’est mon fils, en fait’. »

Le chef qui cache un grand cœur

C’est fou comme l’image publique peut parfois être à mille lieues de la réalité. Habitué des clashs en cuisines, Philippe Etchebest montre ici une facette tout en finesse, en tendresse même. En choisissant de garder la vie de son fils loin des médias, il prouve qu’au-delà des caméras, c’est un papa comme les autres. Protecteur, pudique et juste là pour les moments qui comptent.

Et même si on est plus habitué à le voir dresser des assiettes très très haute volée ou coacher les candidats de Top Chef façon sergent-chef, ce genre de partage familial, franchement, ça passe crème.