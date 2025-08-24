Rumeurs entre Shy’m et Frérot : ce séjour en Martinique relance les soupçons

Shy’m et Jérémy Frérot ont choisi exactement le même spot pour leurs vacances d’été 2025 : direction la Martinique. Et leurs fans, petits détectives en herbe, n’ont pas raté les similitudes entre leurs publications. Baignades, cocktails, paysages tropicaux… Certains y voient même plus qu’un simple hasard. Coïncidence ou petit crush bien gardé ?

Des vacances très Instagrammables

Tout a commencé quand Jérémy Frérot, l’ex de Laure Manaudou et chanteur au charme tranquille, a posté une série de photos en mode chill total : pause surf entre deux baignades en rivière, cocktails servis avec le coucher de soleil, spécialités locales à gogo… Le tout shooté dans un décor de rêve : la Martinique. Une petite escale loin de son bassin d’Arcachon adoré. Après avoir quitté Marseille et son quotidien avec sa célèbre nageuse, il semble avoir retrouvé l’équilibre entre nature et farniente, version tropicale cette fois.

Quelques jours plus tard, c’est Shy’m qui a débarqué sur Instagram avec des clichés carrément dans la même vibe

Elle aussi en mode baignade en mer, détente au bord de la rivière, plage version carte postale. Originaire de l’île du côté de son papa, elle a légendé sobrement son post avec « 972 » – qui parle à tous les Antilles lovers. Rien à dire, c’est pépite.

Un timing et des clichés qui intriguent

Le petit hic, c’est que ces deux-là partagent des photos qui se ressemblent un peu… beaucoup… passionnément. C’est bien simple : même décor, mêmes activités, même lumière dorée. Manque plus qu’une photo ensemble. Mais non, aucune trace d’eux côte à côte. Ce silence visuel n’a pas empêché les rumeurs de repartir de plus belle. Certains fans sont persuadés qu’il se trame quelque chose entre eux.

Shy’m, toujours très discrète sur sa vie privée (et on se rappelle que ses histoires ont souvent fait jaser), a coupé court sans rien confirmer ni infirmer. Elle a juste précisé qu’elle préférait garder ces « moments volés » pour elle. Traduction : pas de spoil sur Insta, chacun son jardin secret.

Et si certains se demandent si elle a profité de ces vacances pour faire le point, on peut vous dire qu’elle va clairement attaquer la rentrée à 200 à l’heure. Shy’m sera à l’affiche de la comédie musicale Chicago – gros projet, gros casting – mais aussi jurée dans Drag Race France All Stars sur France 2, avec des punchlines qui vont clasher sévère. Et cerise sur le gâteau : elle fera une apparition très attendue dans la saison 2 de Cat’s Eyes sur TF1. Autant dire que sa fin d’année, ça va être du non-stop.

Concernant Jérémy, aucun gros projet annoncé pour le moment, mais avec des vacances si bien remplies, on parie qu’il nous prépare un petit retour en douceur. Ou alors, il profite juste de l’instant présent, et franchement, ça passe crème.

Alors, love story tropicale ou simple coïncidence paradisiaque ? Pour l’instant, c’est mystère… mais on garde l’œil ouvert.

