Blessée en vacances, Mélanie Taravant revient en forme pour relancer Télématin à la rentrée

Mélanie Taravant est enfin sur pied et plus prête que jamais pour la rentrée de Télématin. Après une blessure qui avait inquiété ses fans en plein été, la nouvelle coanimatrice du week-end retrouve toute sa forme juste à temps pour prendre son poste aux côtés de Samuel Ollivier dès le 5 septembre prochain.

Mélanie Taravant laisse les béquilles au placard

Tout est bien qui finit bien pour Mélanie Taravant. Fin juillet, son été a failli virer au cauchemar avec un passage express par les urgences. La journaliste a été victime d’un claquage musculaire qui l’a contrainte à se déplacer en béquilles, bandage en prime. Ses abonnés avaient eu un choc en la découvrant en tenue de vacancière… mais avec un look plutôt orthopédique.

Heureusement, ce n’était qu’un mauvais moment à passer. Le 19 août, pile à deux semaines de la rentrée, Mélanie a posté une vidéo sur Instagram où on la voit gambader sans aide, tout sourire. En légende, elle s’amuse : “Libérée, délivrée !! Le grand jour est arrivé ! Je retrouve mes deux jambes et la terre ferme !” Bon, elle confesse quand même un bronzage unifié côté valide, mais rien de dramatique. L’essentiel est là : elle est prête à en découdre pour la rentrée.

Un duo tout neuf aux manettes du week-end

Et une rentrée, justement, qui s’annonce bien remplie pour Télématin. Cette saison, la direction de France 2 opère un lifting du programme, et ça commence par du changement côté horaires. L’émission matinale se prolonge désormais jusqu’à 9h50. Juste après, ce sera Agathe Lecaron qui prendra le relais avec “Bel et bien ensemble”.

Mais ce qui titille le plus les curieux, c’est la nouvelle configuration des animateurs.

En semaine, Maya Lauqué et Damien Thévenot tiendront les commandes.

Quant aux week-ends, c’est un tout nouveau binôme qui s’installe : Mélanie Taravant et Samuel Ollivier assureront les vendredis, samedis et dimanches matin.

Ils viennent remplacer le duo Flavie Flament et Julien Arnaud, qui n’a pas convaincu.

Oui, ça clashe sévère côté programmation.

Vacances chahutées, rentrée motivée

Si l’été a été plutôt zen pour plusieurs têtes d’affiche de France Télévisions, du style carte postale de rêve, celui de Mélanie a ressemblé à une mini-série avec cliffhanger. Pendant que Laurent Mariotte enchaînait les délices à Naples et Philippe Etchebest improvisait des plongeons en Bretagne avec son fils, Mélanie Taravant jonglait entre repos forcé et béquilles.

Léa Salamé, elle, sirotait sûrement un spritz en Corse avant de signer pour la présentation du 20 heures de France 2. Mais Mélanie, malgré les mésaventures, ne s’est pas démotivée. Elle l’a dit elle-même : elle se sent plus en forme que jamais. Et vu son entrain sur les réseaux, elle n’a rien perdu de son peps habituel.

On a hâte de retrouver cette nouvelle énergie dès le début septembre. Après tout, même les gladiateurs de Koh Lanta n’ont pas toujours un été pépère avant de se lancer dans l’arène.