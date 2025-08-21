Disparu des réseaux, Paul de Saint-Sernin annonce un film avec Deneuve et un mondial de foot

Après six semaines de silence radio sur les réseaux, Paul de Saint-Sernin a refait surface sur Instagram le mercredi 20 août. Et il n’est pas revenu les mains vides : l’humoriste a partagé deux énormes infos qui vont clairement marquer un tournant dans sa carrière.

Il va représenter la France… au foot !

Oui oui, vous avez bien lu. Paul de Saint-Sernin va enfiler le maillot tricolore pour défendre les couleurs de la France lors d’une Coupe du monde de football… en Malaisie s’il vous plaît ! Rien que ça. On ne parle pas du Mondial avec Mbappé et compagnie, mais quand même, ça claque.

Le plus fou ? C’est que ce rêve un peu fou vient de loin. Dans son post, Paul se confie sur son passé pas toujours easy-easy. Mis de côté au collège, il se décrit comme “un mec à la gueule de Louis XVI” (on valide l’autodérision), avant que le foot ne le transforme. Grâce au ballon rond, il est devenu “juste un mec qui fait des bonnes passes”. Et visiblement, ça l’a bien aidé à trouver sa place. Comme quoi, le sport, ça change une vie.

Paul qui tape dans le ballon à l’international, c’était peut-être pas sur votre bingo 2024, mais nous, on trouve que ça passe crème.

Après le terrain, direction le grand écran

Mais ce n’est pas tout ! Paul de Saint-Sernin a aussi glissé une info qui a fait lever quelques sourcils : il va jouer dans un film aux côtés de Catherine Deneuve. Oui oui. LA Catherine Deneuve. Une icône du ciné français pour son tout premier rôle au ciné, ça en jette grave.

Alors là, il n’en a pas dit beaucoup. Aucun nom de film, pas de date de tournage, zéro info croustillante. Mais rien que l’association Paul + Catherine Deneuve, ça fait pépite. On a grave hâte d’en savoir plus sur ce projet un peu inattendu. On croise les doigts pour un duo aussi fort que ceux qu’on voit dans les prime de Secret Story.

Un parcours qui part dans tous les sens (et c’est ça qu’on aime)

Entre ses débuts de journaliste sportif et son virage plein gaz vers l’humour et la télé, Paul de Saint-Sernin n’a jamais emprunté les chemins tout tracés. On l’a vu cartonner comme chroniqueur dans l’émission “Quelle époque !” avec Léa Salamé, où son ton un brin absurde nous a tous bien fait marrer.

Et là, entre un match de foot au bout du monde et une scène partagée avec une légende du cinéma, il montre qu’il sait clairement rebondir et se réinventer. C’est un peu comme Julien de Love Island qui surprend tout le monde à chaque cérémonie : on ne le voit pas venir, mais il marque des points à chaque coup.

Bref, ce come-back, c’est pas juste pour faire coucou. Paul de Saint-Sernin annonce une rentrée bien chargée… et franchement, on adore.