Départ surprise de TF1 : comment Jacques Legros rebondit avec Estelle Denis sur RMC

Jacques Legros, que l’on pensait à la retraite peinard après avoir quitté le 13 heures de TF1, fait déjà son come-back. Moins de trois mois après avoir dit adieu à l’info télé, le journaliste retrouve le micro. Cette fois, c’est chez RMC qu’on pourra l’entendre, aux côtés de la pétillante Estelle Denis.

Une retraite qui aura vite tourné court

En mai 2025, Jacques Legros faisait ses adieux au grand public après plus de vingt-cinq ans de bons et loyaux services sur TF1, remplaçant d’abord Jean-Pierre Pernaut puis Marie-Sophie Lacarrau. Dans une interview pleine d’émotion, il clamait vouloir souffler un peu, quitter le tumulte parisien et savourer une vie plus paisible. Adieu le stress, bonjour la tranquillité.

Mais visiblement, la sérénité, c’est sympa deux minutes. Car à peine trois petits mois plus tard, surprise : Jacques Legros revient sur le devant de la scène. Comme le révèle Le Figaro, le journaliste va rejoindre les rangs de RMC dès le 25 août 2025. Et il ne revient pas en solo, il s’invite dans l’émission d’Estelle Denis, Estelle Midi, diffusée chaque jour en direct entre midi et 15h sur RMC et RMC Story.

Un nouveau rôle dans une émission bien rodée

Alors, qu’est-ce qu’il va y faire, Jacques Legros ? Pour l’instant, les modalités précises de sa présence à l’antenne ne sont pas encore toutes calées. On sait qu’il interviendra tout au long de la saison, mais pas forcément tous les jours. En gros, il viendra quand ça l’arrange – et franchement, après une telle carrière, il l’a bien mérité.

Il faut dire que l’émission Estelle Midi, animée par l’ex de Raymond Domenech (et ex-star d’ »Splash : le grand plongeon », souvenez-vous !), est devenue un rendez-vous incontournable du débat d’opinion à la mi-journée. Avec toujours une petite touche de peps et beaucoup d’interactivité avec les auditeurs. Jacques Legros, avec sa voix rassurante et son franc-parler, pourrait bien offrir une touche de maturité à cette joyeuse bande.

Carine Galli aussi de la partie

Jacques Legros ne sera pas la seule recrue à débarquer dans l’équipe. Carine Galli, qu’on connaît pour son ton piquant et ses analyses sportives mordantes, rejoint également Estelle Denis dans l’émission. En parallèle, elle participera aussi à l’émission culte After Foot, plusieurs soirs par semaine. Autant dire que ça va jaser sévère sur le foot et tout le reste.

Ils viennent compléter une team déjà bien rodée :

Charles Magnin

Pierre-Antoine Damecour (qu’on adore dans Quotidien)

Périco Légasse

Daniel Riolo

Elise Goldfard

Jean-Philippe Doux

Emmanuelle Dancourt

Rémy Barret

Une vraie dream team de chroniqueurs prêts à dégainer sur tous les sujets, de la politique aux petits tracas du quotidien.

Jacques Legros, une nouvelle voix à la radio

Alors qu’il semblait vouloir tirer un trait sur la vie médiatique, Jacques Legros prouve qu’on a beau vouloir tourner la page, l’appel du micro est plus fort. Son arrivée sur RMC marque un tournant dans sa carrière, passant de l’image du papa de l’info sur TF1 à celle du chroniqueur engagé aux côtés d’Estelle Denis.

Un pari audacieux mais qui pourrait bien lui aller comme un gant. Après tout, pour quelqu’un qui maîtrise aussi bien le timing que lui, parler trois heures de sujets qui fâchent ou qui amusent, ça passe crème.