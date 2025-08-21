Départ d’Olivier Minne : Camille Cerf propose sa relève pour Fort Boyard

Après 22 saisons à crier “À vous de jouer !” au cœur du fort le plus mythique de France, Olivier Minne rend les clés de Fort Boyard. L’inoxydable animateur quitte la tête de l’émission culte de France 2, avec un petit pincement au cœur mais aussi beaucoup de gratitude. Et parmi les candidats potentiels pour reprendre le flambeau, une ancienne Miss fait déjà de l’œil à l’aventure…

Olivier Minne dit au revoir à Fort Boyard

Il était devenu l’une des figures les plus emblématiques de Fort Boyard. Depuis 2003, Olivier Minne menait les candidats et les téléspectateurs dans ce jeu de défis et de mystères. Mais toutes les bonnes choses ont une fin, et cette fois, c’est la sienne. L’animateur a annoncé son départ avec émotion, expliquant que cette décision est en parfaite cohérence avec sa fameuse signature : “À bientôt pour de nouvelles aventures”.

Une phrase qui résonne différemment cette année, puisque justement, le prochain épisode diffusé le samedi 23 août sera le dernier avec lui à l’écran. De quoi donner des petits frissons aux fans historiques de l’émission qui ont grandi avec lui… et les tigres.

Ce départ marque surtout la fin d’une époque, pas seulement pour les téléspectateurs, mais aussi pour toute l’équipe du programme. De Blanche à Passe-Partout en passant par le Père Fouras, le petit monde du fort va devoir s’adapter à une nouvelle dynamique. Ça sent l’été des grands changements.

Camille Cerf rêve de reprendre le flambeau

Et si la future cheffe du fort avait déjà fait son apparition dans l’émission… en tant que candidate ? Camille Cerf, Miss France 2015 et habituée de Fort Boyard, ne cache pas son enthousiasme depuis l’annonce du départ d’Olivier Minne. Dans une interview accordée à Gala, elle a même confié avoir officiellement postulé pour reprendre la présentation de l’émission.

Derrière ses mots se cache une vraie passion : “Fort Boyard, c’est un rêve d’enfant”, confie-t-elle, des étoiles dans les yeux. Et on la comprend, qui n’a jamais voulu crier “Passe-Muraille, dépêche-toi !” en montant sur cette passerelle mythique ? Pourtant, la jeune femme reste lucide et un peu modeste : elle estime ne pas trop se faire d’illusions, reconnaissant qu’il serait difficile d’égaler Olivier Minne (même si on sent bien qu’elle y croit un peu quand même).

Un CV qui tient la route

Camille Cerf ne démarre pas de zéro dans le game de l’animation. Ces dernières années, elle a multiplié les apparitions à la télé :

Le Super Bêtisier

Le Bêtisier des Camille(s) sur NRJ12

Une émission sur les parcs d’attractions préférés des Français

préférés des Français Plus récemment, Intervilles avec Nagui

On peut dire que niveau énergie, ambiance et second degré, elle coche clairement les bonnes cases. Bref, elle connaît la recette des émissions good vibes, mix de nostalgie et de kiff instantané. Et pour Fort Boyard, franchement, ça passe crème.

En mode suspense

Pour l’instant, aucun nom officiel n’a été annoncé pour succéder à Olivier Minne. Du coup, les rumeurs vont bon train. Camille Cerf est peut-être la première à s’être manifestée publiquement, mais on imagine que d’autres personnalités vont rejoindre la compétition. Alors on surveille ça de très près, un peu comme dans Les Cinquante quand les alliances se font en scred dans la salle des trônes.

Allez, qui veut buzzer pour devenir le nouveau ou la nouvelle gardienne du Fort ? Affaire à suivre.