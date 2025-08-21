Disparition de Loulou Kitchen : pourquoi elle s’est éloignée (et sa réponse touche les fans)

Discrète depuis plusieurs semaines, Loulou Kitchen a fait son grand retour sur les réseaux avec une annonce pleine d’émotion : elle est devenue maman pour la deuxième fois. L’influenceuse aux mille saveurs méditerranéennes a tenu à partager cette jolie nouvelle en toute simplicité, depuis son lit de maternité.

Un retour surprise tout en tendresse

C’est avec tendresse et émotion que Loulou Kitchen, alias Lou Elsener, a signé son grand retour sur TikTok ce 20 août. Aperçue pour la dernière fois en juillet, l’influenceuse food avait mis sa communauté en pause pour se consacrer à un moment bien plus personnel : la naissance de sa fille. Et c’est depuis sa chambre de maternité, avec un grand sourire et une petite émotion dans la voix, qu’elle a révélé que son bébé était déjà là depuis presque un mois.

Une grossesse gardée (presque) secrète

Déjà maman d’un petit garçon de trois ans, Loulou avait pris tout le monde de court en mars dernier en apparaissant enceinte sur Instagram. À la surprise générale, elle dévoilait alors un joli baby bump sans avoir rien laissé fuiter auparavant. Toujours aussi pudique quand il s’agit de sa vie de famille, elle a préféré chérir cette nouvelle étape loin du regard des réseaux.

En juillet, à quelques semaines du terme, elle avait pris la décision de se retirer temporairement pour vivre la fin de sa grossesse dans la sérénité. Un choix que sa communauté, bienveillante et fidèle, avait totalement compris. Comme elle le disait alors : « J’ai besoin de me concentrer sur l’arrivée de mon bébé. »

Sa communauté fond complètement

Il n’a pas fallu longtemps pour que la section commentaires s’enflamme de love et de messages bienveillants. Les abonné·es de Loulou, toujours au rendez-vous, ont inondé sa vidéo de félicitations et de cœurs. Car oui, même sans nouvelles pendant plusieurs semaines, Loulou peut compter sur une fanbase en or.

Et on comprend pourquoi : entre ses vidéos de recettes qui nous donnent grave faim, sa bonne humeur communicative et sa douceur à toute épreuve, elle a tout d’une grande sœur ultra chill qui vous régale tout en vous mettant la larme à l’œil. En plus, on sent que ce second bébé va ramener une bonne dose de contenu feel-good dans les semaines à venir, et franchement, on est preneurs !

Ce qu’on sait pour l’instant (et ce qu’on surveille de près)

Le prénom de la petite n’a pas encore été dévoilé

de la petite n’a pas encore été dévoilé Loulou est toujours à la maternité au moment de sa vidéo

au moment de sa vidéo Papa et grand frère doivent eux aussi nager dans le bonheur le plus total

Bref, Loulou Kitchen revient à petits pas mais avec le cœur grand ouvert, et nous, on est là pour tout suivre, recette maison à la main et l’œil un peu humide — avouez, vous aussi vous avez versé une petite larme.