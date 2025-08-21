Relation à distance avec ses fils : comment Patrick Bruel reste présent malgré Los Angeles

Patrick Bruel est un papa plus qu’ému. Pour les 22 ans de son fils aîné Oscar, le chanteur a fait fondre ses abonnés avec un message aussi tendre que sincère. Entre complicité père-fils, admiration pour le parcours brillant d’Oscar et amour en mode XXL, Patrick nous prouve que la distance ne change rien à la force des liens de famille.

Un message d’anniversaire rempli d’amour

Ce 19 septembre, Patrick Bruel a posté un message plein d’émotion sur ses réseaux pour célébrer l’anniversaire de son fils Oscar. Et autant dire que ça vient du cœur. “22 ans que mon cœur s’est arrêté de battre pour battre un peu plus fort chaque jour”, écrit l’artiste. Un joli clin d’œil à cette fameuse arrivée au monde qui a tout changé dans sa vie. Dans ce petit mot, il remercie son fils pour le “cadeau” qu’il représente. On ne va pas se mentir, ça fait chaud au cœur.

La photo qui accompagne le post ne fait que renforcer l’émotion : on y voit Patrick et Oscar ensemble, tout sourire. Une image qui illustre sans détour la complicité et l’affection entre le papa star et son fils brillant.

Oscar, le cerveau de la famille

Né en 2003, Oscar Bruel est le premier des deux garçons que Patrick a eus avec l’écrivaine Amanda Sthers. Contrairement à son petit frère Léon, qui suivait l’inspiration artistique de leur papa, Oscar a pris une voie bien différente. Spoiler : il a un CV qui claque sévère.

À voir Apparition rare de son fils : comment Jean-Luc Reichmann dévoile sa famille unie sur Instagram

Après avoir décroché son diplôme à l’université Emory à Atlanta, Oscar est devenu neuroscientifique. Oui, rien que ça. Mais ce n’est pas tout. Il a même fondé sa propre entreprise de neurotechnologie aux États-Unis, histoire de bien poser le level. Un parcours impressionnant pour le jeune homme qui préfère clairement la discrétion aux projecteurs.

Amanda Sthers l’avait d’ailleurs confié dans une interview : son fils aîné tient à garder une indépendance, aussi bien dans sa carrière que dans sa vie privée. Autant dire qu’il trace sa route avec une maturité qui force le respect.

Une famille soudée malgré les kilomètres

Aujourd’hui, Oscar et son frère Léon vivent à Los Angeles avec leur mère. Une sacrée distance avec Paris, où réside Patrick Bruel. Et pourtant, le lien entre Patrick et ses fils est plus fort que jamais. L’artiste, qui jongle entre ses tournées et sa vie de famille, fait tout pour rester connecté à eux.

Dans plusieurs interviews, il a confié qu’il restait toujours disponible pour ses enfants.

À voir Disparition de Loulou Kitchen : pourquoi elle s’est éloignée (et sa réponse touche les fans)

Appels

Visites surprises

Moments privilégiés

Il n’hésite pas à traverser l’Atlantique dès qu’il en a l’occasion. Et quand il les retrouve, c’est full attention : téléphone éteint, papa à 100%.

C’est un peu comme quand Mélanie Dedigama débarque dans Les Cinquante : on sent tout de suite que ça va être beau à voir. Sauf que là, on parle d’un papa qui gère grave niveau émotions et équilibre personnel.

La preuve que, chez les Bruel, l’amour familial n’a pas besoin de paillettes pour briller fort.