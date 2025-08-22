Adriana Karembeu et Marc Lavoine : pourquoi leur amour sincère bouleverse autant leurs fans

Coup de foudre 100 % love pour Adriana Karembeu et Marc Lavoine ! Officiellement en couple depuis le 18 septembre 2024, les deux stars filent le parfait amour malgré leurs agendas overbookés. Entre longues discussions téléphoniques et déclarations ultra touchantes, leur romance fait rêver (et nous rend un peu jaloux aussi).

Une relation officiellement au grand jour

Depuis leur officialisation en septembre, Adriana Karembeu et Marc Lavoine ne se cachent plus. Les fans ont été surpris d’apprendre cette nouvelle relation, mais encore plus par leur complicité évidente. En déplacement aux quatre coins de la France ou à l’étranger, ils passent parfois plus de cinq heures par jour au téléphone. Non, ce n’est pas un épisode de Love Island : c’est juste leur quotidien de couple super in love.

Leur amour déborde sur leurs réseaux et dans leurs interviews, offrant un contraste total avec les habitudes usually plus discrètes de Marc Lavoine. Cette fois, il veut partager son bonheur. Et franchement, vu leurs têtes de gens heureux, on ne peut que valider.

Marc Lavoine, ému aux larmes

L’artiste de 61 ans ne fait pas les choses à moitié. Dans une interview accordée à nos confrères du Figaro, il a confié vivre une véritable « histoire d’amour immense » avec Adriana Karembeu. Et tenez-vous bien : il en a « les larmes aux yeux ». Oui oui, c’est romantique à ce point.

Cette rencontre a même bouleversé ses projets de vie. Avant Adriana, Marc envisageait sérieusement de tout quitter : cinéma, musique, et même la France pour partir vivre en Grèce. Il voulait fuir Paris et le tumulte qui l’accompagne. Mais cela, c’était avant l’amour avec un grand A.

Adriana prête à tout pour son homme

Adriana Karembeu n’est pas en reste quand il s’agit d’ouvrir son cœur. L’ex-mannequin reconvertie animatrice confie être prête à tout lâcher par amour, comme elle l’a déjà fait dans le passé. Elle admire profondément la sensibilité et l’intelligence de Marc, mais aussi son humour et sa gentillesse. Autant dire qu’elle est complètement sous le charme.

Leur relation va au-delà des paillettes et des plateaux télé. Pour Adriana, Marc est visiblement « la personne qu’il lui fallait ». C’est dit, pas de détour, pas de suspense digne d’un prime de Secret Story : c’est du sérieux.

Une passion intense et sincère

Entre eux, c’est une passion quotidienne, profonde et sincère, comme on en voit peu. Marc avoue même « n’avoir jamais été aussi heureux », une phrase qui claque autant qu’un clash dans Les Cinquante. Ce bonheur semble être arrivé un peu tard, mais mieux vaut tard que jamais, non ?

À coups de regards tendres, de câlins en public et de confidences vibrantes, Adriana et Marc nous prouvent qu’on peut encore croire aux belles histoires. Et clairement, cette histoire-là, c’est pépite.