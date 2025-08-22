Léo, fils d’Amandine Pellissard, violemment agressé : ce que dénonce sa mère face aux menaces

Grosse frayeur pour la famille Pellissard : dans une série de stories Instagram, Amandine a révélé que son fils Léo avait été violemment agressé sur son lieu de travail à Montpellier. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que la maman star ne compte pas en rester là…

Un lien avec une sombre histoire du passé

Dans ses vidéos, Amandine Pellissard ne cache ni sa colère ni son émotion. D’après elle, l’agresseur ne serait pas un inconnu total : il aurait un lien avec l’une des vieilles affaires juridiques qui ont agité la famille, notamment avec le propriétaire de leur ancien logement. Une histoire pas claire qui visiblement refait surface… pour le pire.

Pendant que le couple Pellissard a quitté la France pour prendre du recul, Léo, leur fils aîné de 19 ans, est resté bosser à Montpellier. Malheureusement, il semble qu’un individu ait décidé de régler ses comptes en débarquant directement sur son lieu de travail pour le violenter.

Une scène choquante sous les yeux de témoins

Toujours selon Amandine, l’agresseur n’a pas hésité à mettre Léo K.O, à coups de poing et de menaces, en plein milieu du magasin sous les yeux de la responsable et des clients. Et ce n’est pas tout : des caméras auraient enregistré toute la scène (coucou la prod des Cinquante pour un petit rôle de vilain bien casté !).

Pire encore, Léo aurait reçu des projectiles, le magasin aurait été abîmé, et plusieurs personnes présentes auraient également porté plainte. Parmi elles :

la responsable du magasin

des clients choqués

témoin du comportement violent du suspect

Un harcèlement qui dure depuis des mois

Amandine a profité de cette prise de parole pour rappeler que ce n’est pas la première fois que cet homme cible sa famille. Elle l’accuse clairement d’avoir diffusé leur adresse à de nombreuses reprises par le passé, provoquant des tentatives d’intrusion à leur domicile. Un contexte ultra anxiogène pour la famille qui pensait enfin tirer un trait sur cette histoire.

En mode maman lionne en furie, elle a aussi dénoncé ses agissements : harcèlement récurrent, falsification de documents, menaces en tout genre… Pour elle, ça passe pas crème du tout, et elle semble bien décidée à aller jusqu’au bout pour défendre son fils.

La famille Pellissard prête à saisir la justice

Même si Léo peut compter sur le soutien de ses collègues (team solidaires, on valide), l’affaire a mis à rude épreuve les nerfs de tout le clan. Amandine, toujours très suivie sur les réseaux depuis sa participation à Familles nombreuses, a affirmé vouloir engager des poursuites judiciaires. Histoire que justice soit faite et que cette fois, les choses ne se règlent pas à coup de poing.

Une situation super tendue, digne d’un prime de Secret Story où les anciens reviennent pour faire péter les secrets. Mais là, c’est bien réel, et on espère sincèrement que cette affaire va vite se régler. Toute notre force à Léo.