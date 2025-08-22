Oublier ce détail en plein tournage a failli coûter la vie à une star de la Star Academy

Elle aurait pu y rester. Dans l’émission Coloscopie de Laurent Baffie, Élodie Frégé a dévoilé une anecdote totalement folle datant de ses débuts à la Star Academy. Invitée à jouer au fameux jeu du « Tu préfères », l’ancienne gagnante a dévoilé qu’elle avait failli perdre la vie en 2003, à cause… de ses règles. Oui oui, vous avez bien lu. Et c’est pas fini.

Une cage, un tigre et… ses règles

Il faut remonter à 2003, époque où la Star Academy était à son apogée. Pendant le tournage d’un prime, Élodie Frégé, alors toute jeune candidate en lice, participe à un tour de magie qui consiste à se retrouver enfermée dans une cage… avec un tigre. Jusque-là, ambiance cirque un peu flippante mais gérable.

Sauf qu’elle avait un détail important à signaler à la prod : elle avait ses règles, mais ne l’a dit à personne. Pas un mot ni à la production ni au dompteur, jugeant probablement que ce n’était « pas bien grave ». Spoiler : c’était très grave.

C’est seulement après l’émission qu’elle lâche l’info, un peu en mode « Au fait… ». Et là, le dresseur blêmit. En gros, les félins — surtout les tigres — ont un odorat ultra développé, et l’odeur du sang peut les rendre hyper agressifs. En langage clair : elle a eu un bol monumental. Interrogée par Baffie et toujours pleine de second degré, elle lâche avec humour (et un petit frisson dans la voix quand même) : “J’ai failli mourir en direct.”

L’anecdote, aussi délirante qu’effrayante, nous rappelle que parfois, dans les coulisses des émissions les plus lookées de la télé française, ça clashe sévère avec la réalité physique.

Une maternité qui n’a jamais été une priorité

Dans cette même interview un brin cathartique, Élodie n’a pas éludé un autre sujet plus intime : la maternité. À l’opposé de certaines femmes qui ressentent une grande pression ou un désir très fort de devenir mère, elle confie que cela n’a jamais été une obsession pour elle.

Une position qu’elle explique en partie par sa santé : Élodie souffre d’endométriose, une maladie gynécologique encore trop méconnue mais qui touche une femme sur dix. Cette pathologie peut causer des douleurs importantes et parfois rendre la conception compliquée. Mais l’ex-star académicienne tient à préciser qu’elle n’est pas stérile. Juste, elle prend son temps… et vit sa vie de femme comme elle l’entend.

Toujours classe et sans faux-semblant, Élodie Frégé continue son chemin loin des projecteurs permanents mais sans jamais s’éloigner totalement de son public. Et spoiler 2.0 : on adore.

Un petit clin d’œil à la relève

Pendant ce temps, la nouvelle génération de la Star Ac n’a pas chômé non plus. Marine Delplace, grande gagnante de la dernière saison, s’est imposée grâce à sa voix puissante et son humour rafraîchissant. Depuis sa victoire, elle enchaîne :

les projets artistiques

et les interviews croustillantes

Une chose est sûre : Élodie Frégé et Marine ont beau venir de deux époques différentes, elles partagent ce petit truc en plus qui fait qu’on s’attache. Et qui, parfois, les met dans des situations complètement lunaires.