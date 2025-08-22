Éviction du 20H : comment Anne-Sophie Lapix transforme ce revers en nouveau départ médiatique

C’est officiel : après huit ans aux commandes du JT de 20 heures sur France 2, Anne-Sophie Lapix ne rempilera pas à la rentrée. Écartée par la direction de France Télévisions, la journaliste a réagi pour la première fois à ce départ inattendu. Et contre toute attente, elle le vit plutôt bien.

Une page qui se tourne (vraiment) pas de son plein gré

Quand France Télévisions a décidé de se séparer d’Anne-Sophie Lapix pour le 20 heures, ce n’était clairement pas une demande de sa part. Dans une interview donnée à TV Mag, elle avoue même que la pilule a été dure à avaler au début : « Le 20 heures est très prenant et on a du mal à se projeter sur la suite. […] Ce n’est pas un poste qu’on abandonne de sa propre initiative. »

Et on la comprend : après avoir pris la relève de David Pujadas en 2017, elle a tenu les rênes du JT pendant huit ans, une longévité plus qu’honorable dans un exercice aussi exposé que le journal du soir. Forcément, son éviction, c’était pas la fête au départ. Mais au fil des semaines, sa vision a évolué.

Cap sur de nouveaux défis (et une rentrée bien remplie)

Pas question pour Anne-Sophie Lapix de rester sur sa lancée de journaliste écartée. Elle rebondit direct, et c’est M6 et RTL qui récupèrent la journaliste star. À partir du 7 septembre, elle animera chaque dimanche à 20h20 une émission hebdomadaire avec une personnalité marquante de la semaine. Une formule inédite et plus magazine qui promet de révéler une facette plus détendue (et peut-être plus fun) de la journaliste.

Après des années dans le format ultra-carré du JT, elle se dit « heureuse » de cette nouvelle opportunité qu’elle qualifie carrément de « vivifiante ». Son regard sur ce changement ? « Avec le recul, c’est le bon moment pour se lancer dans autre chose. » Résilience niveau expert, on valide.

Léa Salamé pressentie pour prendre la relève, et Anne-Sophie applaudit

Côté succession, c’est le nom de Léa Salamé qui revient avec insistance. Et Anne-Sophie Lapix n’y voit aucun inconvénient, bien au contraire : « J’aime beaucoup Léa. C’est une journaliste passionnée, très investie, drôle et très sympa. Je ne peux que lui souhaiter du bien. » Ambiance bienveillante, sans rivalité ni règlement de comptes, comme on aimerait en voir plus souvent dans les médias.

Un changement de visage à la tête du JT qui rappelle un peu la finale surprise de Secret Story 11 : on ne l’avait pas vu venir, mais le rebondissement fait toute l’histoire. Delphine Ernotte, présidente de France Télévisions, assume ce renouvellement, et si Anne-Sophie Lapix tourne la page avec classe, ses fans pourront la retrouver sous une nouvelle lumière à la rentrée. Un nouveau chapitre qui s’annonce très prometteur.