Millie Bobby Brown maman discrètement : pourquoi elle a choisi l’adoption à 21 ans

Millie Bobby Brown vient de créer la surprise sur Instagram : à seulement 21 ans, l’actrice de Stranger Things est devenue maman… par adoption ! Une annonce pleine d’émotion et ultra discrète, comme à son image. Mariée à Jake Bongiovi depuis 2024, elle entame un magnifique nouveau chapitre de sa vie.

Une adoption estivale tenue (très) secrète

C’est ce 21 août 2025 que l’actrice britannique a choisi de partager la grande nouvelle avec ses fans : elle est désormais maman d’une petite fille adoptée. « Cet été, nous avons adopté notre adorable petite fille », a-t-elle écrit, visiblement bouleversée de bonheur. Une annonce surprise qui a touché tout le monde… surtout qu’aucune rumeur de grossesse n’avait circulé ces derniers mois.

Et pour cause, Millie a tenu à préciser qu’elle n’a jamais été enceinte. L’adoption a été menée dans la discrétion, et franchement, on adore ce move. Pas de paparazzis accrochés aux basques, pas de spéculations en boucle : juste une jeune femme qui choisit de vivre ce moment précieux dans l’intimité, avec son chéri.

Mariage, famille et cocon à trois : une nouvelle stabilité

Millie Bobby Brown et Jake Bongiovi, fils du rockeur Jon Bon Jovi (rien que ça), filent le parfait amour depuis plusieurs années maintenant. Officiellement mariés depuis 2024, les deux amoureux semblent avoir trouvé leur équilibre. Et cette adoption vient sceller encore un peu plus leur complicité.

À voir Éviction du 20H : comment Anne-Sophie Lapix transforme ce revers en nouveau départ médiatique

Ils n’ont jamais fait de mystère sur leur envie de devenir parents. En mars 2025, dans le podcast Smartless, le couple s’était confié sur leur projet de famille. Millie avait alors expliqué ne pas savoir si elle préférait avoir un bébé biologique ou adopter, mais qu’elle voulait une grande tribu. Elle-même issue d’une fratrie nombreuse, tout comme Jake, elle souhaite offrir le même genre de cadre chaleureux et vivant à ses enfants.

Dans leur message, ils concluent avec simplicité et tendresse : « Et maintenant, nous sommes trois ». Une phrase toute mignonne qui en dit long sur leur bonheur.

Elle revient (aussi) pour le grand final de Stranger Things

Oui, Millie jongle entre couches et Upside Down ! Parce qu’en parallèle de cette grande aventure de la maternité, elle s’apprête aussi à faire ses adieux à Eleven, le personnage culte qui l’a révélée. Et si tu ressens déjà une petite larme pointer, c’est normal.

La saison 5 de Stranger Things va marquer la fin de cette série mythique, et elle va sortir en plusieurs morceaux (merci Netflix pour le suspense, comme d’hab) :

À voir Oublier ce détail en plein tournage a failli coûter la vie à une star de la Star Academy

27 novembre 2025 : un premier volume de 4 épisodes

26 décembre 2025 : un deuxième volume avec 3 épisodes

1er janvier 2026 : le grand final

Autant te dire qu’on va terminer l’année sous haute tension et commencer la nouvelle direct dans l’ambiance Hawkins. L’attente sera longue mais à la rédac on est déjà chauds comme des Demogorgons.

Bref, entre pouponnage discret et tournage épique, Millie Bobby Brown prouve encore une fois qu’elle peut tout faire, et avec classe. Franchement, c’est pépite.