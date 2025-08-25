Rumeur avec Macron ? Golshifteh Farahani répond en prônant l’amour de soi

Golshifteh Farahani a mis fin aux rumeurs d’une prétendue liaison avec Emmanuel Macron avec autant d’élégance que de fermeté. Interviewée en 2023, l’actrice iranienne a balayé d’un revers de main les spéculations autour de sa vie sentimentale, affirmant que ces histoires ne l’atteignent même plus.

Golshifteh Farahani, la cible récurrente de rumeurs

Ce n’est pas la première fois que Golshifteh se retrouve au cœur de folles histoires. Et visiblement, elle en a un peu ras-le-bol. Déjà, en 2023, les réseaux sociaux s’emballaient à propos d’une relation imaginaire entre elle et Emmanuel Macron. Mais plutôt que de se laisser embarquer dans ce buzz improbable, l’actrice a calmement répondu que ces bruits de couloir apparaissent un jour, puis disparaissent aussi vite.

Selon elle, cette frénésie autour de soi-disant romances relèverait surtout d’un manque cruel d’affection chez certaines personnes, qui cherchent à se distraire en collant des histoires d’amour là où il n’y en a pas. Clairement, dans ce cas, c’était service zéro romantisme, zéro scoop.

À voir Rumeurs sur Brigitte Macron : comment Emmanuel Macron rétablit enfin la vérité

Pas d’homme politique dans la love story

Lorsqu’on l’interroge sur le fond du sujet, Golshifteh est catégorique : elle n’imagine tout simplement pas un homme politique aux côtés d’une femme véritablement heureuse. C’est dit. Et autant dire que ça clashe sévère avec l’image glamour que certains voulaient lui coller.

Plutôt cash dans sa manière de s’exprimer, elle rejette d’un bloc tout lien affectif avec le président français. Comme quoi, tout le monde n’est pas prêt à se faire embarquer dans un épisode fictif de Love Island version Élysée…

Une déclaration d’amour… à elle-même

Mais là où Golshifteh cueille littéralement tout le monde, c’est dans une interview trop craquante pour le magazine Elle. Oubliez les présidents et les flirts imaginaires, elle préfère parler d’un amour bien réel : celui qu’elle se porte à elle-même.

Elle confie avec beaucoup de tendresse être tombée littéralement amoureuse d’elle. Elle s’attarde sur ses mains, ses pieds, qu’elle trouve beaux et qu’elle voudrait embrasser. Oui, oui, on est loin des paillettes fake du showbiz, et franchement, ça passe crème. Dans un monde où l’on court souvent après la validation des autres, l’actrice affiche une sérénité désarmante.

Une leçon d’amour qui mérite clairement sa place dans une saison de Star Academy : amour de soi, respect, et pas de drama inutile.

À voir Pourquoi Patrick Sébastien a coupé les ponts avec Macron après un SMS choc sur le vaccin

Ce qu’on retient de Golshifteh Farahani

Elle a catégoriquement nié toute relation avec Emmanuel Macron

toute relation avec Emmanuel Macron Elle ne s’en laisse pas conter par les rumeurs

Elle célèbre l’amour de soi avec poésie

avec poésie Elle reste fidèle à elle-même, malgré l’agitation médiatique

Entre fantasmes collectifs et introspection sincère, Golshifteh continue de tracer sa route avec grâce, loin du tumulte et des cancans. Un poil rebelle, très inspirante, et carrément inclassable.