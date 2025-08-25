Manque d’éclat à 40 ans ? La méthode naturelle de Laura Smet pour rayonner sans maquillage

Laura Smet vient de livrer ses secrets pour rester rayonnante à 41 ans, et franchement, on valide à 100 %. Invitée sur le podcast Fenêtre sur corps diffusé sur Spotify, la comédienne a tout balancé sur sa routine bien-être, son rapport à la beauté et ses petits gestes du quotidien pour garder une énergie au top, sans prise de tête ni artifices.

Le sommeil avant tout : le vrai glow-up naturel

On court toutes après la crème miracle, le sérum magique ou le masque qui va changer notre peau en une nuit. Mais pour Laura, c’est clair : rien ne vaut une bonne nuit de sommeil. “Tu peux mettre toutes les crèmes que tu veux, si tu ne dors pas assez, ça ne va pas.” Voilà, c’est dit.

L’actrice préfère miser sur le naturel. Quand elle ne tourne pas ou qu’elle n’est pas sollicitée pour des événements, elle lâche totalement prise côté make-up. Zéro maquillage, zéro stress. “Je suis plutôt confort, je ne me mets pas de pression quand je ne travaille pas”, confie-t-elle. Autrement dit, elle kiffe aussi ses dimanches en pilou-pilou avec le teint nude, et ça, c’est pépite.

Yoga, massages et zéro pression : son combo bien-être

Son truc pour garder l’équilibre, c’est de bouger son corps tout en douceur. Laura pratique régulièrement le yoga, une activité qui lui permet de rester connectée à elle-même sans s’épuiser. Et pour compenser le stress ou les petits coups de mou, elle a trouvé son arme secrète : le massage shiatsu. Cette technique japonaise est ultra efficace pour dénouer les tensions et lui apporter un bien-être immédiat. Franchement, ça fait envie… surtout après une journée de boulot bien chargée.

On est clairement sur une routine anti-burn out, sans forcer. Et dans une époque où ça clashe sévère sur les injonctions à la perfection, ça fait du bien d’entendre une voix un peu plus chill.

Zoom sur son assiette : moins de viande, plus de conscience

Celle qu’on retrouvera début septembre sur France 2 dans la série Surface a aussi ajusté son alimentation. Laura a décidé de réduire sa consommation de viande, notamment en raison de son engagement pour la cause animale. “Je me sens beaucoup mieux”, dit-elle. Elle continue à consommer des œufs de temps en temps, mais dans l’ensemble, elle veille à garder une assiette équilibrée et éthique.

Pas besoin de faire de la cuisine macrobiotique chelou ou de s’imposer des régimes yoyo. Laura simplifie, écoute son corps et avance à son rythme. Et franchement, c’est tout ce qu’on aime.

Une routine zéro triche qui inspire

Avec son mode de vie sans filtre où les priorités sont claires — bien dormir, bouger cool, manger sain et se faire du bien — Laura Smet prouve qu’on peut prendre soin de soi sans tomber dans les extrêmes ni les produits hors de prix. Et là, clairement, c’est un mood à adopter illico. On est loin du drama de Love Island et ses clashs voilà, mais c’est tout aussi inspirant.

