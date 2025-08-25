Scène choc avec Muriel Robin : comment son geste féministe est devenu culte à la télé

Dans l’histoire de « Rendez-vous en terre inconnue », il y a des instants qui restent gravés dans nos mémoires. Et l’un d’eux, c’est clairement celui avec Muriel Robin. Invitée chez les femmes Himbas, l’humoriste a littéralement bluffé tout le monde en tombant le haut pour s’immerger à fond dans les traditions locales. Retour sur une séquence devenue culte.

Muriel Robin, sans filtre et sans haut

Quand Muriel Robin débarque chez les Himbas dans « Rendez-vous en terre inconnue », on s’attend à rire, à être touché, mais sûrement pas à une leçon de féminisme aussi forte. Face à cette tribu où les femmes vivent seins nus et se recouvrent le corps d’un mélange à base d’ocre, Muriel ne fait ni une ni deux : elle tombe le haut et s’enduit de peinture, comme tout le monde. Pas pour le show, pas pour choquer, mais par respect. La comédienne, à 70 ans, montre qu’elle n’a rien perdu de son audace et de son authenticité.

Ce moment inattendu a pris une dimension inattendue : la nudité, souvent sexualisée dans notre société occidentale, devient ici quelque chose de normal, de beau, de puissant. Muriel Robin le fait sans chichi, et le message est clair : le corps féminin n’a pas à être caché ni jugé. Franchement, c’est pépite.

À voir Départ d’Affaire conclue : pourquoi Sophie Davant regrette ce choix et ce qu’elle envisage maintenant

Frédéric Lopez en panique (gentiment)

Du côté de Frédéric Lopez, c’était une autre histoire… L’animateur, habitué à des aventures émouvantes et profondes, ne s’attendait pas du tout à ce geste. Quand il voit Muriel retirer son tee-shirt, il est presque en panique : est-ce qu’on va pouvoir diffuser ça à la télé ? Est-ce que ça ne va pas poser problème à la prod ? Il demande fissa un “plan serré” à l’équipe technique pour éviter toute polémique.

Mais très vite, il comprend que ce qu’il est en train de filmer dépasse le simple choc des cultures. Il assiste à un moment de grâce, comme il le dira lui-même plus tard, et cette scène deviendra l’une des plus marquantes de toute l’histoire de l’émission. Rien que ça.

Une scène culte, un message puissant

La scène ne passe pas inaperçue. Diffusée en prime sur France 2, elle émeut, secoue, fait réfléchir. Et devinez quoi ? Elle est encore régulièrement partagée sur les réseaux, commentée, applaudie. Parce que oui, dans une époque où les droits des femmes et la liberté des corps sont plus que jamais au cœur des débats, le geste de Muriel Robin prend une ampleur symbolique folle.

Et ce n’est pas juste un buzz d’un soir. On en parle des années après, comme on commente encore les clashs mythiques entre Maeva et Greg dans Les Marseillais. C’est dire. Muriel a placé la barre haut, entre courage, respect culturel et engagement personnel. Et nous, on dit oui, mille fois oui.