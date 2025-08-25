Départ d’Affaire conclue : pourquoi Sophie Davant regrette ce choix et ce qu’elle envisage maintenant

Sophie Davant, l’ex-reine d’Affaire conclue, a admis avec émotion que quitter France 2 pour Europe 1 avait été une erreur. Après une tentative radio peu convaincante et des projets TV avortés, elle confie aujourd’hui vivre ce départ comme un véritable deuil professionnel. Un coup dur pour l’animatrice au parcours exemplaire.

De France 2 à Europe 1 : le choix qui pique

En 2023, après six années à faire briller Affaire conclue sur France 2, Sophie Davant décide de tourner la page. Le projet ? Rejoindre Europe 1 pour animer une émission quotidienne, Sophie et les Copains. Une offre alléchante soutenue par Vincent Bolloré en personne. Flattée, elle fonce, persuadée que c’est le bon moment pour se réinventer. Sauf que… la sauce ne prend pas.

Les audiences restent timides, l’émission ne décolle jamais vraiment. Résultat : la chaîne met fin au programme après à peine une saison. Et c’est Cyril Hanouna qui récupère la case horaire. Pour Sophie, c’est la douche froide. Exit l’ambiance cosy des fins d’après-midi avec des auditeurs fidèles, place à un week-end plus calme avec Les histoires d’amour extraordinaires. Sympa, mais beaucoup plus discret. Et surtout, loin du feu des projecteurs.

Un passage express par France 3, sans succès

Côté télé, la transition n’est pas plus joyeuse. Un nouveau projet animalier lui est confié sur France 3, mais là encore, les audiences ne suivent pas. L’émission disparaît aussi vite qu’elle est apparue. Résultat : Sophie Davant n’a plus de contrat long terme avec France Télévisions, alors qu’elle y officiait depuis… toujours quasiment. Autant dire que c’est un véritable virage à 180°.

Pour une animatrice habituée aux plateaux, à l’interaction avec le public et à une cadence bien rythmée, cette baisse de régime fait mal. Et elle ne s’en cache plus.

“Un deuil professionnel” selon ses propres mots

Invitée au micro d’Europe 1, Sophie Davant a joué la carte du cœur ouvert. Elle affirme sans détour que ce départ, elle le vit comme un deuil professionnel. Elle reconnaît qu’elle a été séduite par la proposition, attirée par l’idée du renouveau et dupée par l’envie de se réinventer. Mais aujourd’hui, elle le confesse, la télévision lui manque profondément.

Elle décrit avec sincérité ce moment charnière de sa carrière où le besoin de nouveauté a pris le dessus sur la stabilité. Un pari risqué qui, finalement, ne s’est pas avéré payant. Et dans un monde comme celui des médias, où les places sont rares et chères, les erreurs peuvent coûter cher.

Toujours proche de son ancienne bande

Heureusement, tout n’est pas perdu. Sophie garde précieusement certains liens avec ses anciens collègues, à commencer par Caroline Margeridon, sa copine d’Affaire conclue. Les deux animatrices continuent de se soutenir et d’échanger avec tendresse, preuve que la complicité née sur le plateau était bien plus qu’un simple duo d’antenne.

Mais du côté du public et de la production, c’est désormais Julia Vignali qui a pris le relais avec brio. Et ça, Sophie le voit bien : les téléspectateurs ont adhéré, les audiences se maintiennent, et l’équipe semble avoir tourné la page. Ce qui, on l’imagine, ne rend pas les choses plus faciles à vivre.

Une leçon à retenir : même les plus grandes figures de la télé ne sont pas à l’abri des faux départs. Comme dirait Inès Reg dans Danse avec les stars, parfois “tu veux trop bien faire, et tu t’égares”…