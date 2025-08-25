Garou et Lorie réunis dans La boîte à secrets : ce que va révéler l’émission événement

La boîte à secrets fait son grand come-back sur France 3 avec une septième saison pleine de nostalgie et de moments craquants. Faustine Bollaert est toujours aux commandes et promet des surprises de taille, avec notamment Garou et Lorie, deux ex qui vont vivre un sacré flashback télé… chacun à leur tour !

Garou et Lorie : les ex sous le feu des projecteurs

Alors oui, les anciens tourtereaux n’apparaîtront pas ensemble sur le plateau, mais les hasards du tournage font bien les choses : leurs passages ont été enregistrés à la suite. Autant dire que la tension dans les coulisses devait être palpable. On espère qu’ils ont eu le temps d’échanger un petit “salut” nostalgique entre deux maquilleuses.

Lorie, qui ne cesse de nous émouvoir avec son parcours entre pop music, série Demain nous appartient et combat pour faire entendre sa voix sur l’endométriose, devrait livrer une séquence ultra touchante. Garou, de son côté, ne devrait pas être en reste côté émotions, surtout si un certain coach rouge (coucou The Voice) refait surface pour lui glisser un mot doux.

Mais pas d’inquiétude, même si leur histoire d’amour est de l’histoire ancienne, pas de drama au programme. L’ambiance reste bienveillante, comme toujours dans l’univers feel good de Faustine.

Un casting 100 % émotion

Et si Garou et Lorie sont les têtes d’affiche, ils ne seront pas les seuls à nous faire sortir les mouchoirs. Pour cette nouvelle saison, on retrouve aussi :

Mireille Dumas : retour surprise sur le service public , quinze ans après la fin de son émission culte Vie privée, vie publique . Attendez-vous à du grand frisson .

: retour surprise sur le , quinze ans après la fin de son émission culte . Attendez-vous à du . François Berléand : l’acteur à la carrière XXL pourrait bien fondre face à des souvenirs bien choisis .

: l’acteur à la pourrait bien fondre face à des . Kamel Ouali : le chorégraphe qui a marqué la Star Ac’ (eh oui, on a la ref) devrait revisiter ses belles années de télé et de danse .

: le chorégraphe qui a marqué la (eh oui, on a la ref) devrait de télé et de . Michèle Torr : cerise sur le gâteau, elle pourrait avoir la visite surprise de son compagnon Stéphane, avec qui elle file le parfait amour malgré cinquante ans d’écart. Un sacré love story comme on aime.

Faustine Bollaert, la reine du dimanche soir (et plus si affinités)

Déjà très occupée avec Ça commence aujourd’hui, Faustine ajoute une corde supplémentaire à son arc. À la rentrée, elle deviendra aussi l’animatrice des Enfants de la télé, prenant la suite de Laurence Boccolini. Un agenda bien rempli pour celle qui réussit à installer une proximité simple et chaleureuse avec tous les invités, même les plus pudiques.

La diffusion des deux premiers numéros de cette saison est prévue à l’automne. Alors sortez les plaids, préparez les chocolats chauds, et attendez-vous à pleurer un peu (ou beaucoup) en découvrant ces instants de confidence qui font tout le charme de La boîte à secrets… même quand ça clashe pas.