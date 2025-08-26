Critiquée après son portrait, Océane répond avec confiance dans L’amour est dans le pré 2024

L’Amour est dans le pré revient sur M6 pour sa 20ᵉ saison dès le 25 août, toujours menée par la grande prêtresse du dating champêtre, Karine Le Marchand. Parmi les nouveaux visages, on retrouve Océane, une jeune agricultrice bretonne dont le portrait a suscité pas mal de réactions sur les réseaux. Spoiler alert : tout le monde n’a pas été sympa.

Océane, la Bretonne au cœur fragile qui dérange (pour rien)

Découverte en janvier lors de la diffusion des portraits, Océane a immédiatement touché les téléspectateurs avec son histoire. Originaire de Bretagne, elle a partagé son parcours sentimental marqué par un cruel manque de confiance en elle. Et alors qu’elle se livrait avec sincérité, certains se sont permis de la juger… sur son apparence physique.

Yes, encore une fois, les réseaux ont montré leur pire facette. Océane a reçu une salve de commentaires bien moisis, genre bodyshaming déguisé en “avis perso”. Pas cool. Elle a reconnu que ces remarques étaient franchement dures à encaisser. Comme elle le dit elle-même, “la méchanceté, c’est gratuit”. On aurait presque envie d’inviter les haters à une journée de traite des vaches pour qu’ils relativisent un peu.

Heureusement, tout n’était pas à jeter dans les réactions. Plein de doux messages lui sont aussi parvenus, certains lui ont même dit en face, dans la rue, combien ils la trouvaient touchante et sincère. Et là, la magie opère : Océane a petit à petit retrouvé confiance en elle. Comme dirait Farah de Love Island, “quand tu vibres la good energy, tu reçois la même en retour”.

À voir Incendie dans l’Aude : comment Ludovic de L’amour est dans le pré tente de sauver sa ferme

Speed-datings : entre coiffures identiques et punchlines de Karine

Place ensuite au moment mythique de l’émission : les speed-datings, où nos fermiers font connaissance avec leurs prétendants. L’occasion pour Karine Le Marchand de sortir le détecteur à gênes et moments louches. Et cette année, elle n’a pas été en reste du côté d’Océane.

Pendant la rencontre avec les prétendants, Karine a été frappée par un détail capillairement étrange : plusieurs gars arboraient exactement la même coupe. Une sorte de tondeuse party, mais pas très réussie. Tous avaient un rasage bold à l’arrière du crâne, façon “j’ai glissé chef”.

Toujours pro du bon mot, Karine a lâché cette punchline déjà culte : “Soit c’est à la mode et je suis complètement à côté, soit c’est le coiffeur qui était bourré et a dérapé avec la tondeuse.” On connaît son sens de l’humour un peu vache, mais on adore, surtout quand c’est balancé avec le sourire.

Un casting qui promet du love, des larmes et des fous rires

Si cette vingtième édition sent bon la tradition, elle n’est pas sans surprises. Le casting est riche et varié, avec des personnalités sincères comme Gilles, Géraldine, Denis, Jean-Louis et bien sûr notre Océane nationale. Chacun porte un vécu, des blessures à guérir et surtout un énorme besoin de tendresse. C’est peut-être pour ça qu’on aime tant cette émission, plus authentique que beaucoup d’autres formats.

À voir Lucile et Jérôme (L’amour est dans le pré) attendent un 3e bébé : On avait dit non merci…

Après une saison des Cinquante qui a clashé sévère et un Secret Story qui revient timidement sur nos écrans, on retrouve ici un peu de douceur et de vraies questions sur l’amour, la solitude et le regard des autres. Surtout à la ferme, où les codes sont loin de ceux des applis de rencontres.

Alors, prêt·e à replonger dans l’univers d’Amour et Bergenia ? Installe-toi, attrape ton thé (ou ton rosé), et laisse Karine et ses agriculteurs te guider vers des cœurs qui battent… à la campagne.