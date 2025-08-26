Mbappé trop arrogant ? Ce que dit vraiment son entourage et ses exploits récents

Entre ses prouesses sur le terrain et ses déclarations qui font jaser, Kylian Mbappé est souvent au cœur des débats. Dernièrement, son attitude a encore été pointée du doigt, mais difficile de nier son talent éclatant. Avec un doublé face au Real Oviedo et des soutiens de poids, le crack des Bleus continue de faire parler de lui.

Mbappé brille avec le Real Madrid, même quand ça clashe

Kylian Mbappé n’est pas du genre à se faire discret, que ce soit dans le vestiaire ou sur le terrain. S’il collecte les critiques sur son supposé caractère arrogant, il enchaîne surtout les buts. Lors du dernier match avec le Real Madrid face au Real Oviedo, il a claqué un doublé qui a permis aux Madrilènes de l’emporter. Rien que ça. Et clairement, quand il est lancé, personne ne l’arrête.

L’entraîneur Xabi Alonso ne s’y trompe pas. En conférence de presse, il a encensé l’international français. D’après lui, Mbappé est au top de son niveau grâce à trois ingrédients magiques : motivation, polyvalence et implication défensive. En gros, le gars ne fait pas que marquer, il mouille aussi le maillot derrière. Mieux encore, Alonso a précisé que Mbappé avait repris du poids après l’avoir perdu pendant la Coupe du monde des clubs. Conclusion : il est revenu à son physique de compétition, et ça se voit dans ses performances.

Marcus Thuram à la rescousse : “Ce n’est pas de l’arrogance, c’est de l’exigence”

Dans le game des paillettes et des grands discours, faut avouer que Mbappé ne laisse pas grand monde indifférent. Mais son pote Marcus Thuram, lui aussi attaquant en Équipe de France, a décidé de remettre un peu d’ordre dans tout ça. Dans une interview pour Onze Mondial, il a clairement pris la défense du Bondynois.

Selon lui, impossible de viser l’excellence sans montrer quelques “mauvais côtés”. Mais attention, pas de crise façon diva des Marseillais ici. Thuram parle plutôt d’une attitude ultra focalisée sur la gagne, qui peut juste mal passer auprès de certains. En gros, Mbappé ne serait pas arrogant mais juste à fond — limite obsessionnel — sur sa performance et celle des autres.

Ce que Thuram met en lumière, c’est cette fameuse mentalité de compétiteur hardcore. Le genre qui ne tolère pas l’à-peu-près. Forcément, certains mots ou gestes peuvent paraître secs ou hautains. Mais derrière ça, il n’y aurait rien d’autre qu’une exigence maximale. Et pour être honnêtes, c’est aussi comme ça que certains des plus grands champions se forgent une légende.

Un vrai compétiteur, pas une star capricieuse

Mbappé fait parfois l’effet d’un personnage de Secret Story : incompris, parfois clashé, souvent admiré. Mais dans le fond, c’est ça qui fait la différence entre un joueur lambda et une superstar. Il veut tout gagner, tout le temps. Ce qui pour certains ressemble à de l’arrogance, c’est en fait l’expression d’une rigueur et d’un mental en béton armé.

Et quand on voit ses stats, sa position de leader en club comme en sélection, et les gens qui viennent spontanément défendre sa personnalité, difficile de dire que ce n’est qu’un ego en roue libre. C’est avant tout un bosseur, avec le caractère bien trempé qui va avec.

Comme dirait Amel Bent : le droit de rêver commence par le droit d’y croire très fort. Visiblement, Kylian, lui, y croit à 200 %.