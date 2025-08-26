Pas de duo Hanouna-Lapix sur M6 : elle exclut toute collaboration future

L’info est désormais officielle : Anne-Sophie Lapix ne bossera pas aux côtés de Cyril Hanouna, même si les deux figures télé sont désormais dans le giron du groupe M6. Chacun a ses propres projets sur des chaînes différentes du groupe, et pour le duo improbable… c’est un non ferme et définitif.

Pas de duo improbable chez M6

Avec son arrivée chez M6, certains ont rêvé d’un face à face explosif entre Anne-Sophie Lapix et Cyril Hanouna. Mais la journaliste a vite calmé le jeu. Dans une interview pour TV Mag, elle a mis les points sur les i : « Ce n’est pas du tout prévu », a-t-elle déclaré cash. Interview dominicale sérieuse d’un côté, talk-show punchy de l’autre, les formats des deux animateurs n’ont vraiment rien à voir.

Dès le 7 septembre, Anne-Sophie Lapix sera aux commandes d’un tout nouveau rendez-vous hebdo à 20h20 sur M6. Une interview de 15 minutes chaque dimanche, avec des figures du monde politique, culturel, éco ou social. Une vibe très « France 5 », loin de l’ambiance déjantée qu’on retrouve chez Baba.

De son côté, Cyril Hanouna débarque sur W9 avec Tout beau, tout n9uf, tous les soirs à partir du 1er septembre. Et là, on retrouve l’univers TPMP version relookée, avec son lot de débats, de clashs et de chroniqueurs bien connus des fans.

Deux chaînes, deux ambiances

Même si tout ce petit monde fait désormais partie du groupe M6, leurs programmes restent bien distincts. Anne-Sophie Lapix est diffusée sur M6, mais elle aura aussi des activités sur RTL, tandis que Hanouna squatte W9 et Fun Radio. Bref, il y a un océan entre leurs univers.

Elle a d’ailleurs souligné que la chaîne ne lui proposerait sûrement pas de collaboration avec Hanouna. Et on la croit sans mal, vu le grand écart entre leurs cibles respectives. Lapix, c’est plutôt sérieux et posé. Hanouna, c’est plus popcorn, blagues et buzz.

Un casting bien rodé chez Hanouna

Cyril Hanouna n’est évidemment pas seul pour cette nouvelle aventure sur W9. On retrouvera quelques piliers de TPMP, comme :

Géraldine Maillet

Raymond Aabou

Valérie Benaïm

Mais aussi de nouvelles têtes pour rafraîchir la bande, avec notamment Jérôme Anthony, Shana Loustau ou encore Olivier Dartigolles. Un casting pensé pour une émission qui s’annonce très bavarde et très rythmée. Comme dirait Kevin dans Les Cinquante : « ça promet des histoires de ouf« .

Une apparition fugace, peut-être

Si leur avenir commun à l’écran est quasi inexistant, une apparition d’Anne-Sophie Lapix dans l’émission d’Hanouna pourrait arriver… à titre exceptionnel. Juste pour faire la promo de son émission dominicale. Mais faut pas rêver à plus qu’un passage éclair.

Alors non, pas de tandem Lapix-Hanouna pour cette rentrée. Et franchement, vu leurs styles totalement opposés, c’est peut-être pas plus mal. Chacun fait sa vie tranquillou… mais sous le même groupe média.