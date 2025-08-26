Suppression des jours fériés : pourquoi Caroline Ithurbide dit non fermement à Bayrou

Caroline Ithurbide ne plaisante pas avec les jours fériés. Invité ce lundi 25 août 2025 sur Europe 1 dans l’émission « Pascal Praud et vous », l’ex-chroniqueuse de Cyril Hanouna a vivement réagi à la proposition de François Bayrou de supprimer deux jours fériés, pour tenter de rééquilibrer les finances publiques. Spoiler : elle est carrément contre.

Caroline Ithurbide dit non à François Bayrou

La journaliste s’est montrée au taquet pour défendre le repos bien mérité des Français. Face à la proposition du plan d’austérité de François Bayrou qui envisage de supprimer le lundi de Pâques et le 8 mai pour faire économiser 4,2 milliards d’euros à l’État, Caroline Ithurbide a claqué un non ferme et définitif. Et franchement, on comprend sa réaction.

« Je ne travaille pas les jours fériés, et je ne travaillerai pas les jours fériés, même si vous me suppliez », a-t-elle lancé, cash et sans détour, provoquant quelques rires dans le studio. On est loin de la langue de bois, et son franc-parler a de quoi réveiller même ceux qui zappent « Pascal Praud et vous » un lundi matin.

Les jours fériés, c’est sacré (et c’est bon pour la santé)

Pour Caroline, au-delà de l’aspect symbolique, ces jours de repos sont essentiels. Ils permettent selon elle de couper avec le quotidien, de se ressourcer et surtout de revenir plus motivé au travail. « C’est ce qui nous aide à garder notre dynamique, notre envie. Ces jours-là, ils sont nécessaires », a-t-elle martelé, avec la même conviction qu’un aventurier de Koh Lanta face à son dernier bout de riz.

Tout le monde n’a pas l’énergie de survie de Tony des 50 — et selon elle, gratter des jours à une population déjà bien sollicitée, ce n’est pas du tout la bonne méthode.

Les Français aussi sont contre (et c’est pas rien)

Caroline Ithurbide ne prêche pas dans le vide. Une enquête Odoxa révèle que 84 % des Français rejettent cette idée. Autant dire que Bayrou tente un move clairement impopulaire. C’est un peu comme si on supprimait le replay de Star Academy sous prétexte que ça bouffe de la bande passante. Ça clashe sévère dans les opinions.

La journaliste n’y va pas par quatre chemins : pour elle, ces annonces du gouvernement sont plus des « coups de com » que des solutions réelles à la crise. Elle reproche à François Bayrou, en poste depuis peu comme Premier ministre, de n’apporter que des effets d’annonce et zéro réforme concrète pour améliorer le quotidien.

Pas touche à nos jours fériés

Caroline défend donc, bec et ongles, ce qu’elle considère comme des acquis indispensables. Et elle n’est pas seule à penser que travailler durant un jour férié, c’est non. Ce n’est pas une question de paresse, c’est une question de qualité de vie.

En somme, on ne touche pas au lundi de Pâques ni au 8 mai. Que Bayrou retourne plancher sur d’autres idées, parce qu’avec celle-là, il va droit dans le mur… et sans RTT pour s’en remettre.