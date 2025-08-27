Blessé en escaladant un grillage : l’erreur de Bayrou qui a failli lui coûter la vie en 2013

Quand on est Premier ministre, on peut affronter la pression de l’Assemblée et des polémiques politiques… mais pas toujours un simple grillage de stade. François Bayrou, aujourd’hui en plein dans la tempête budgétaire, a récemment raconté un moment 100 % WTF de sa vie : un accident digne d’un ado un peu trop téméraire. Spoiler alert : ça s’est fini aux urgences et avec plusieurs fractures sérieuses.

Un match de rugby et un timing catastrophique

En 2013, François Bayrou avait envie de se changer les idées. Direction le stade du Hameau à Pau, pour un match de Pro D2 entre Pau et Colomiers. Mais voilà, il est en retard. Le portail est fermé, la foule déjà installée. Et là, idée de génie (ou pas) : tenter de franchir un grillage de 2,50 mètres. Oui, 2,50 mètres, comme dans Koh Lanta quand ils doivent escalader la paroi en fin de parcours du combattant. Sauf que là, spoiler : ça ne passe pas crème.

Résultat, une jambe accrochée en mode hamac humain, puis suspendu par une main. Et bim, la chute brutale. Grave, douloureuse, et directe direction l’hôpital.

Un accident ultra sérieux et une grosse frayeur

On rigole (un peu) maintenant, mais à l’époque, c’était loin d’être fun. François Bayrou a eu plusieurs fractures ouvertes, une grosse entaille à la jambe, et des lésions aux nerfs et aux tendons. Le tout accompagné d’une perte de sang assez flippante, et personne autour pour répondre à ses cris. Genre vraiment le moment où tu penses que tu vas y passer.

À voir Amour en crise ou créativité en berne ? Le transit de Vénus en Lion 2025 réveille votre feu intérieur

Il a été opéré pendant 3h30 à l’hôpital de Pau pour réparer le plus urgent, notamment ses phalanges reconstituées. Bref, un vrai sketch… sauf que c’était bien réel. Lui-même parle aujourd’hui d’une “connerie d’adolescent”, comme s’il avait voulu impressionner ses potes, sauf qu’il avait déjà passé la soixantaine.

Une confession qui arrive au cœur d’une phase politique sous tension

Si Bayrou fait cette confidence aujourd’hui, ce n’est pas tout à fait un hasard. À 74 ans, le voilà à la tête du gouvernement, en train de défendre un plan d’économies XXL : plus de 40 milliards à grapiller, avec l’idée assez clivante de faire payer davantage les plus riches. Autant dire que ça clashe sévère à l’Assemblée nationale. Entre son franc-parler et ses manœuvres politiques audacieuses, le mec ne laisse personne indifférent.

Et cette anecdote humaine et loufoque vient forcément teinter son image. Sous le costume de technocrate, un homme capable d’escalader sans réfléchir un grillage de stade juste pour voir un coup d’envoi. Comme quoi, même les politiques peuvent faire des bêtises étonnantes dignes d’un Marseillais à Ibiza.

Un parcours semé d’embûches, entre chute physique et acrobaties politiques

Depuis cet accident marquant, François Bayrou a repris du galon, toujours fidèle à lui-même. Sa trajectoire, à la fois cabossée et obstinée, lui donne une place à part dans le paysage politique. Il incarne un certain panache, parfois déroutant, parfois courageux, amoureux de sa ville de Pau et capable de sacrées cascades, au sens propre comme au figuré.

À voir Disparition de Filip Nikolic : TF1 dévoile un biopic inédit pour comprendre sa descente aux enfers

Il y a comme une forme de cohérence : celui qui tente de franchir les obstacles, quitte à se ramasser, mais qui se relève toujours. Ça ne vous rappelle pas un peu la résilience des candidats de Secret Story, qui tombent, rebondissent et reviennent surprise en finale ? Voilà.