Iris Mittenaere humiliée en direct : comment elle a surmonté cet échange avec Enora Malagré

Iris Mittenaere, longtemps vue comme la Miss France parfaite, a connu quelques accrocs sur son chemin vers la célébrité. L’un d’eux ? Une prise de bec mémorable avec Enora Malagré sur un plateau télé, quelques jours à peine après son sacre en 2015. Retour sur une séquence pas franchement très feel-good.

Le tacle d’Enora Malagré en plein direct

Ah, TPMP… L’émission où les clashs pleuvent plus vite que les stories Insta de Maeva Ghennam. C’est là, en direct et sous les projecteurs de C8, qu’Iris Mittenaere rafraîchie de son élection a subi sa première vraie tempête médiatique. À l’époque, Gilles Verdez jette un pavé dans la mare en tweetant une pique bien douteuse au sujet de la couleur de peau de la nouvelle Miss : « Il vaut mieux être blanche que belle pour être élue ».

Iris, piquée au vif, tente une répartie lors de son passage sur le plateau en reprenant le tacle de Gilles Verdez à son compte : « Je n’étais pas assez bronzée pour être Miss France, je pense ». Sauf que là, ça clashe sévère. Enora Malagré, bien installée dans son rôle de chroniqueuse qui ne garde rien pour elle, recadre direct la Miss : « Là, vous dites une bêtise ! ». Ambiance glaçante.

Une Miss sous pression, mais pas sans défense

Iris, pas du genre à se laisser démonter, tente alors de contextualiser. Elle explique qu’elle ne fait que reprendre les sous-entendus de Gilles Verdez, dans une sorte de coup de gueule ironique. Sauf qu’Enora n’achète pas l’argument : pour elle, la réponse reste « idiote » et mal dosée. Une séquence surréaliste, où la nouvelle ambassadrice de beauté peine à se justifier face aux jugements pointus et parfois cinglants des chroniqueurs.

Heureusement, dans cette tempête verbale, une alliée de taille intervient : Sylvie Tellier. Présente elle aussi sur le plateau, elle vole au secours d’Iris en rappelant qu’elle avait parfaitement le droit de se défendre et que son interprétation restait légitime, surtout après une telle sortie médiatique de Gilles Verdez. Une prise de parole qui calme (un peu) le jeu.

Une revanche à l’italienne pour Iris

Depuis ce moment un peu amer, la vie d’Iris Mittenaere a bien évolué (et pas qu’un peu). Si côté love elle a connu quelques hauts et bas médiatisés — petit clin d’œil à sa rupture avec Diego El Glaoui qui avait fait couler pas mal d’encre — elle semble enfin avoir trouvé chaussure à son pied. Et pas avec n’importe qui : Antoine Dupont, l’homme fort du rugby français, est désormais celui qui fait battre son cœur.

Le couple s’est récemment offert une escapade romantique en Italie, dans la charmante ville de Côme, entre balades tranquilles et match de foot local. Un moment doux hors des polémiques pour celle qui a longtemps été scrutée au peigne fin.

Une carrière d’influenceuse reine des réseaux

Aujourd’hui, Iris Mittenaere a complètement tourné la page de ce petit clash avec Enora. Elle continue de briller dans les médias, multiplie les partenariats avec des marques ultra tendance et alimente son compte Instagram de contenus léchés. Suivie par des millions de fans, elle allie lifestyle, mode, et engagement avec une aisance déconcertante. Bref, ça passe crème.

Et entre deux stories bien calibrées et une interview télé ici ou là, elle impose son style sans renier son parcours, même les passages un peu moins reluisants. Fingers crossed qu’on la retrouve un jour dans Les Cinquante, tiens… Ce serait pépite.