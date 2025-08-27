Disparition de Filip Nikolic : TF1 dévoile un biopic inédit pour comprendre sa descente aux enfers

Seize ans après la disparition de Filip Nikolic, TF1 prépare une soirée hommage qui va faire vibrer les nostalgiques des années 90. Le 15 septembre, la chaîne diffusera un biopic poignant suivi d’un documentaire exclusif pour rappeler le parcours fulgurant et la vie tourmentée du chanteur des 2Be3.

Un biopic pour raviver les souvenirs

Les fans de la première heure des 2Be3 vont verser leur petite larme (ou carrément un torrent). TF1 sort le grand jeu avec Filip, un téléfilm inspiré du livre Filip, pour la vie, écrit par Valérie Bourdin, la compagne du chanteur. Dans ce biopic, on plonge dans l’intimité du boys band le plus mythique des années 90, et surtout dans celle de son leader emblématique.

Filip, c’était pas juste des chorés synchronisées et des débardeurs moulants. C’était aussi une histoire d’amour passionnée avec Valérie, la naissance de leur fille Sasha, et malheureusement, des démons de plus en plus présents. Le film s’annonce sincère, touchant, et devrait remettre sous les projecteurs un artiste qui a marqué toute une génération. Mikael Mittelstadt (vu dans Ici tout commence) et Sara Mortensen camperont les rôles principaux, ce qui promet un jeu d’acteurs au top.

Un documentaire pour compléter l’hommage

Après le biopic, TF1 enchaîne avec un documentaire inédit. Plusieurs proches de Filip Nikolic y raconteront leurs souvenirs, entre moments de gloire et épisodes plus sombres. L’idée, c’est de proposer un hommage sensible et juste, sans occulter les difficultés rencontrées après la séparation du groupe en 2001.

Car oui, après les cris des fans et les tournées à guichet fermé, la chute a été rude. Filip a connu une descente aux enfers marquée par l’addiction, des hospitalisations répétées en clinique psychiatrique, et une santé mentale fragilisée. Il est décédé en 2009, à seulement 35 ans, des suites d’un arrêt cardiaque lié à une surdose de somnifères. Une disparition brutale qui avait bouleversé ses fans comme ses proches.

Une date choisie avec soin

TF1 n’a pas choisi la date par hasard. La soirée hommage aura lieu le 15 septembre, soit la veille du triste anniversaire de sa mort, pour marquer les seize ans de son départ. Un joli clin d’œil à ceux qui ne l’ont jamais oublié, et un moment fort en émotion pour revenir sur le parcours d’un artiste qui s’est brûlé les ailes sous les projecteurs.

Cette diffusion promet de réveiller de beaux souvenirs chez ceux qui, à l’époque, dansaient devant la télé sur « Partir un jour » ou collaient des posters des 2Be3 dans leur chambre. Un peu comme quand on revoit une ancienne bande-annonce de Star Academy et qu’on réalise à quel point le temps file… mais que certaines légendes ne s’effacent jamais.