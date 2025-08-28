Criblée de dettes, comment Josiane Balasko s’est offert sa maison de luxe à Pigalle

Josiane Balasko, actrice culte des Bronzés, a beau avoir marqué le cinéma français pendant des décennies, elle n’a pas toujours roulé sur l’or. Pour s’offrir une maison luxueuse à Pigalle, elle a dû faire un emprunt, comme beaucoup d’entre nous. Et aujourd’hui, elle avoue que ce genre de folie immobilière serait carrément hors budget.

La maison de la folie douce à Pigalle

C’est dans le 9e arrondissement, juste à côté des néons kitsch et cools de Pigalle, que Josiane Balasko a craqué pour une maison au style bien chic. Un bijou immobilier parisien qui fait rêver… sauf quand il faut regarder le prix au mètre carré ! Aujourd’hui estimé à 12 500 euros, et sûrement un peu moins à l’époque, son petit coin de paradis n’avait pourtant rien d’un achat facile.

Il y a une dizaine d’années, dans une interview cash comme elle sait les faire, Josiane avait confié avoir dû emprunter pour pouvoir se payer ce bien. Oui oui, même une star de son calibre n’a pas forcément des millions dispo sur son compte pour claquer dans une baraque de rêve. Comme quoi, les galères d’achat immobilier, ça ne s’arrête pas à la porte du Splendid.

Bourgeoise avec un crédit

Josiane Balasko, c’est un peu la meuf qui a percé mais qui garde les pieds sur terre. Malgré les succès ciné et les cachets confortables, elle sait ce que c’est d’avoir des dettes. Et ça, c’est dans ses gènes. Fille de petits commerçants, elle se souvient que ses parents étaient toujours en train de rembourser par-ci par-là. Pourtant, elle précise n’avoir jamais manqué de rien et avoir reçu une éducation stable. La débrouille, elle connaît depuis toujours.

À voir Pierre Richard jugé affaibli ? Sa réponse ironique rassure et relance sa carrière

Elle a aussi investi dans les Yvelines, preuve que Josiane n’a pas mis tous ses œufs dans le même panier. Smart move, vu la flambée actuelle de l’immobilier. Si elle décidait de revendre sa maison parisienne, elle pourrait toucher le jackpot, version Netflix and chèque XXL.

Une carrière au top qui ne s’arrête pas là

Josiane, c’est bien plus qu’une reine de l’immobilier. À 75 ans, elle est toujours aussi active, toujours aussi drôle et toujours aussi authentique. Elle a même un petit twist ultra perso dans sa vie : à 14 ans, elle a découvert l’existence d’un demi-frère yougoslave. Un scénario digne de Familles Nombreuses, mais version cinéma d’auteur.

Et pour les fans de la première heure (ou les nostalgiques de petite forme qui kiffent leur plaid du dimanche), Josiane sera à retrouver dans le film All Inclusive, diffusé le 28 août 2025 sur TF1. Autant dire qu’on va se caler sur le canap, popcorn en main, parce que cette femme est une vibe à elle toute seule.

Et entre nous, cette histoire aurait totalement eu sa place dans une quotidienne de Secret Story. Une maison de luxe, un passé secret de famille, des crédits à rembourser… C’est digne d’un bon prime.

À voir Évincé de la télé, Samuel Étienne rebondit en e-sport avec l’équipe de France