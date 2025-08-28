Pression sur le physique après 50 ans ? Les actrices de Sous le soleil brisent les clichés

Cinquante ans passés, et toujours autant de franc-parler ! Bénédicte Delmas et Adeline Blondieau, les deux figures cultes de la série Sous le soleil, ont fait sensation sur le plateau de Ça commence aujourd’hui en abordant sans filtre le jugement qu’elles subissent depuis leurs photos naturelles postées sur Instagram. Et autant dire que ça clashe sévère contre les standards de beauté.

Le bad buzz de trop

Tout a commencé en février 2025, quand les deux actrices ont partagé des clichés d’elles sans maquillage, affichant fièrement leurs visages marqués par le temps… et quelques injections esthétiques. Résultat ? Une avalanche de commentaires moqueurs, parfois carrément violents. Certaines remarques les qualifiaient de “dépassées” ou, pire encore, “imbaisables”. Oui, vous avez bien lu. Les internautes n’y sont pas allés de main morte, attaquant leur physique alors qu’elles revendiquaient juste un peu de naturel.

Bénédicte Delmas, visiblement touchée mais déterminée, a dénoncé cette obsession de la société pour la jeunesse éternelle. “Nous ne sommes plus là pour séduire, mais pour vivre. Et on vit très bien comme ça.” Une réponse cash qui remet pas mal de choses à leur place, non ?

Adeline Blondieau lâche prise

De son côté, Adeline Blondieau a pris la parole sans fard sur sa transformation au fil du temps. Elle a confié à Faustine Bollaert : “J’ai été un produit esthétique, je ne le suis plus.” C’est dit. Celle qui faisait fantasmer toute une génération dans les années 90 grâce à son rôle dans Sous le soleil assume désormais sa mèche blanche et ses cheveux gris. Et elle va même plus loin : elle affirme être plus épanouie aujourd’hui qu’à 22 ans.

À voir Adeline Blondieau fiancée : pourquoi elle garde l’identité de son futur mari secrète

Adeline a aussi expliqué que cette acceptation de soi n’est pas un parcours facile, surtout quand on a longtemps été vue comme une “image de perfection”, souvent retouchée, médiatisée, voire fantasmée. Mais aujourd’hui, elle affirme s’aimer comme elle est, avec ses rides, ses expériences et son vécu. Et franchement, c’est pépite.

La charge contre la pression sociale

Ce qui ressort clairement de leur passage à la télé, c’est un ras-le-bol général face aux diktats fixés par la société sur l’apparence féminine. Bénédicte Delmas a dénoncé cette pression constante à “rester désirables” coûte que coûte, même en vieillissant. Selon elle, les femmes doivent sans cesse se plier aux exigences des regards masculins et à la validation des autres pour espérer exister ou être valorisées. “Il faut qu’on témoigne, qu’on parle. Sinon, on perpétue cette pression destructrice.”

Elle appelle ainsi à un vrai lâcher-prise, et surtout à un changement de regard – chez les femmes comme chez les hommes. Se suffire à soi-même, apprendre à se regarder avec bienveillance, et arrêter de courir après une perfection inatteignable, c’est clairement devenu son nouveau combat.

Un duo complice, encore et toujours

Malgré les critiques, Adeline et Bénédicte affichent une complicité qui fait plaisir à voir. Toujours très proches après la fin de la série Sous le soleil (hey, qui s’en souvient ?), elles se soutiennent mutuellement envers et contre tout. Leur amitié rayonne autant aujourd’hui qu’à l’époque où elles partageaient l’écran à Saint-Tropez.

À voir Tu ne comprends pas Onam ? Voici comment et quand célébrer le retour du roi Mahabali en 2025

Et si vous cherchez encore des femmes inspirantes à suivre en 2025, les voici toutes trouvées. Comme quoi, vieillir peut aussi rimer avec liberté, sororité et authenticité.

PS : Un petit clin d’œil aux fans de Secret Story, où les apparences sont souvent reines. Une belle piqûre de rappel que la vraie beauté, c’est d’assumer qui on est… et pas juste ce qu’on montre sous les projecteurs.