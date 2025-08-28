Attal surpris avec Joyce Jonathan : ce que cache vraiment leur été en Corse

Gabriel Attal a beau avoir quitté Matignon, il fait encore parler de lui, et pas seulement pour ses ambitions politiques. Cet été, l’ex-Premier ministre a fait sensation en Corse, entre vacances en famille, photo volée avec Joyce Jonathan et confidences sur sa nouvelle vie. Spoiler : il pense déjà à 2027.

Un été hors du gouvernement et sur le sable corse

Après six mois à la tête du gouvernement, Gabriel Attal a passé la main peu après les Jeux olympiques, marquant la fin d’un chapitre éclair à Matignon. Et pour souffler, direction la Corse avec sa famille. Il l’a dit lui-même, c’est son « premier vrai été depuis huit ans ». Traduction : fini les dossiers brûlants et les réunions au pas de course, place aux tongs, au maillot et au monoï. Oui oui, il semble que même un ancien Premier ministre ait besoin d’une pause.

Pendant ses vacances à Porto-Vecchio, il a été photographié, plutôt malgré lui, en train d’appliquer de la crème solaire sur le dos de… Joyce Jonathan ! L’image, diffusée par Closer, a évidemment fait le tour du web en mode feu de paille. France Inter s’en est même moqué gentiment, via Bertrand Chameroy qui a souligné les « abdos enduits de monoï » de l’ex-chef du gouvernement. Et on doit l’avouer, Gabriel version beach body, ça change.

Une relation complice avec Joyce Jonathan

Alors non, ce n’est pas le nouveau couple de l’été. Gabriel Attal et Joyce Jonathan ont été camarades de lycée, et ont apparemment vécu une brève histoire dans leur jeunesse. Aujourd’hui, c’est plutôt cool vibes et amitié respectueuse. Malgré sa relation passée avec Stéphane Séjourné et son homosexualité assumée, Attal entretient ce lien avec la chanteuse, sans ambiguïté et sans drama. Pas de télé-réalité à la Love Island ici, juste une séquence feel good entre deux anciens potes.

Cette escapade sur la plage semble symboliser un moment rare de simplicité pour celui qui a vécu quelques mois à cent à l’heure. Et, soyons honnêtes, le duo inattendu formé par un ex-Premier ministre et une chanteuse populaire, ça a un petit côté « crossover improbable » digne d’un prime des Cinquante.

L’après-Matignon : cap sur 2027 ?

Mais attention, Gabriel Attal n’est pas du genre à chiller indéfiniment. S’il savoure son été en mode détente, il a déjà la tête à 2027. Il l’a confié franchement : il a un projet clair pour l’avenir. Traduction ? Il pourrait bien viser l’Élysée. Rien n’est officiel, mais tout dans son attitude laisse penser qu’il prépare silencieusement ses pions.

En attendant, il est aux manettes de l’« académie des municipales » chez Renaissance. Si le nom fait un peu télé-crochet politique, le but est sérieux :

former de nouveaux candidats

préparer les municipales

assurer le renouvellement des figures politiques locales

Bref, Gabriel fait ses devoirs d’été pendant que certains croustillent sur Secret Story.

Entre ambition présidentielle à peine voilée, photographe un peu trop curieux et passage éclair à Matignon, Gabriel Attal prouve qu’il sait se réinventer. Et si sa prochaine étape politique est encore floue, une chose est sûre : il est loin d’avoir dit son dernier mot.