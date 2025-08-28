Évincé de la télé, Samuel Étienne rebondit en e-sport avec l’équipe de France

À 54 ans, Samuel Étienne surprend tout le monde en annonçant sa participation aux finales du championnat VCT de Valorant à Berlin. L’ancien présentateur vedette de « Questions pour un champion » représentera la France aux côtés des streameuses Helydia et Loupiote. Une reconversion e-sportive qui tombe pile après son éviction en semaine de France 3.

Samuel Étienne, nouveau boss du FPS

Quand on pensait que Samuel Étienne allait lever le pied après son départ de « Questions pour un champion », eh bien non, surprise : il est carrément sélectionné pour représenter la France à Berlin pour les finales Valorant du 29 au 31 août 2025. Valorant, c’est ce jeu de tir à la première personne tactique en 5 contre 5, adoré sur Twitch et très prisé des pros du gaming. Et devinez quoi ? Samuel y brille depuis des années sur la plateforme.

Pas juste un hobby du dimanche : ses skills sur Valorant lui ont permis d’intégrer l’équipe tricolore, aux côtés de deux stars du stream, Helydia et Loupiote. Excité par ce virage inattendu, l’ex-animateur emblématique a partagé la nouvelle avec une bonne dose d’autodérision en ligne. On adore sa phrase : « Je vous avais dit qu’un jour je serais champion d’e-sport. » C’est pépite.

Bye-bye les questions, bonjour le headshot

L’annonce tombe juste après une autre actu un peu plus amère : France Télévisions a décidé de retirer « Questions pour un champion » de la grille en semaine. Un coup dur pour Samuel, qui l’animait depuis neuf ans et qui y tenait beaucoup. L’émission continuera le week-end, mais selon lui, elle méritait mieux. Avec plus d’un million de téléspectateurs réguliers et plus de 12 % de part d’audience, ça passait crème côté stats.

À voir Attal surpris avec Joyce Jonathan : ce que cache vraiment leur été en Corse

Il n’a pas caché sa déception, notamment parce qu’il est très proche de sa communauté, tant à la télé qu’en ligne. Cette éviction semble avoir été un électrochoc, mais au lieu de ruminer, Monsieur Étienne a foncé dans un domaine où il cartonne aussi : le gaming.

Un streamer qui envoie du lourd

Ceux qui le suivaient déjà sur Twitch ne sont pas étonnés par ce tournant. Samuel Étienne attire régulièrement des milliers de viewers avec ses sessions chill, ses interviews posées et ses parties de Valorant techniques bien senties. Il est du genre à mélanger news sérieuses et ambiance bon enfant, un peu comme dans la Star Academy 2023 où les élèves enchaînaient les vocalises avant de danser la Macarena en cuisine.

Il prouve surtout que l’e-sport n’a pas d’âge, et que l’expérience compte aussi derrière un clavier. Son nouveau défi en e-sport, c’est pas juste une parenthèse, c’est carrément un nouveau chapitre. Et franchement, on est là pour ça.

Une team French Touch prometteuse

Avec Helydia, experte en stratégie, et Loupiote, reine du clutch, l’équipe de France a toutes les cartes en main pour marquer les esprits à Berlin. Samuel apporte une touche d’expérience, de calme et de vision du jeu qui pourrait faire la diff en match décisif. C’est un peu comme dans Les Cinquante : faut savoir s’associer aux bons alliés pour survivre au dernier round.

À voir Pression sur le physique après 50 ans ? Les actrices de Sous le soleil brisent les clichés

Ce trio détonant prouve que l’e-sport, aujourd’hui, c’est plus qu’une affaire de gamers hardcore : c’est aussi une scène où les passionnés de tous horizons se retrouvent pour vibrer, viser juste et représenter fièrement les couleurs bleu blanc rouge.

Rendez-vous fin août pour voir si Samuel transforme l’essai et décroche peut-être son tout premier titre de champion dans ce nouveau game. Que les meilleurs win, mais nous, on sait déjà pour qui on va crier dans le chat.