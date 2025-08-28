Pierre Richard jugé affaibli ? Sa réponse ironique rassure et relance sa carrière

À 91 ans, Pierre Richard prouve qu’il a encore toute sa verve. Face à des rumeurs alarmantes sur sa santé, le comédien a dégainé l’arme qu’on lui connaît le mieux : l’humour. Sur Instagram, il a fermement, mais avec panache, démenti toute baisse de régime et confirme être toujours en pleine forme… et en plein boulot.

Il dément avec humour : « J’annule tout et je file à l’hôpital de ce pas »

Quand certains le disent fatigué ou affaibli, Pierre Richard, lui, s’amuse. Au lieu d’un communiqué sérieux et larmoyant, l’acteur a préféré répondre avec une ironie bien sentie sur Instagram : « J’annule tout et je file à l’hôpital de ce pas ». Ce genre de punchline, c’est pépite, surtout quand c’est balancé avec classe.

La petite blague n’est pas anodine. Elle vise un média qui affirmait que Pierre allait freiner ses activités à cause de problèmes de santé. Spoiler alert : c’est faux. Et pour prouver qu’il a encore du jus, il suffit de voir son agenda. Il enchaîne les projets comme un candidat des Cinquante enchaîne les épreuves de stratégie.

Un nouveau film, une tournée et toujours la flamme

Non seulement il a sorti un film tout récemment, « L’homme qui a vu l’ours qui a vu l’homme », mais c’est lui qui l’a réalisé. Un vrai retour derrière la caméra, 27 ans après son dernier long-métrage, « Droit dans le mur ». Alors oui, il a admis que ce serait sûrement sa dernière réalisation, la faute à un planning de tournage intense et physiquement exigeant. À 91 ans, ça peut se comprendre.

Mais ralentir ? Même pas en rêve. Pierre Richard assure être à fond dans la promo de son film, tout en bossant sur :

une tournée théâtrale

un nouveau projet cinéma

Ce n’est pas un simple come-back, c’est carrément un marathon artistique. Et quand on voit l’énergie qu’il dégage, on se dit qu’il pourrait tenir une quotidienne de Star Academy sans sourciller.

Un pied de nez aux rumeurs, et beaucoup d’amour pour ses fans

En balançant cette petite phrase ironique, Pierre Richard rassure surtout ceux qui le suivent depuis des décennies. Il ne se contente pas de décliner des démentis plats, il les habille d’un style bien à lui, drôle et décalé, qui nous rappelle pourquoi on l’aime tant.

Avec son air lunaire et son humour tendre, il continue de toucher toutes les générations. Certaines personnes ralentissent avec l’âge, mais Pierre Richard ? Il file tout droit, en dandy malicieux, vers une suite de carrière qui n’a rien à envier aux petits jeunes. Il le prouve à chaque phrase et projet : le Grand Blond n’a rien perdu de sa grandeur.

