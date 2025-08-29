Critiquée sur son âge et blessée au visage, comment Adeline Blondieau a surmonté ces épreuves

Adeline Blondieau, l’icône de « Sous le soleil », a vécu un moment plutôt flippant : en 2021, elle s’est brûlée le visage en allumant un feu de joie chez elle. Malgré tout, pas question de se laisser abattre pour l’actrice de 54 ans. Elle a décidé de tout raconter à ses abonnés, sans tabou.

Un accident domestique comme on les redoute

Tout commence en Camargue, à Saintes-Maries-de-la-Mer, où Adeline Blondieau profite d’un petit moment nature. Après une session jardinage, elle décide de faire un feu de joie. Sauf qu’un simple geste tourne au fiasco : une branche enflammée lui fonce dessus… et bim, ça touche son visage, ses sourcils, ses cils et une mèche de cheveux. Rien de très glamour.

C’était pas vraiment le meilleur moment vu qu’elle s’apprêtait à monter sur scène à Marseille pour « Les nouveaux contes d’Adeline », un spectacle destiné aux enfants. Et là, gros stress : va-t-elle faire peur à son jeune public avec ses cils cramés ? Spoiler alert : non, elle a trouvé la parade.

Astuce beauté post-accident

Pas du genre à baisser les bras, Adeline mise sur deux incontournables du beauty game pour réparer les dégâts. Pour ses cils, elle opte pour le très connu Revitalash, un soin top pour renforcer et redynamiser les cils fragilisés. Et pour ses sourcils, l’huile de ricin fait parfaitement le job. Un combo qui marche plutôt bien puisque l’actrice a retrouvé son joli minois sans trop de souci.

À voir Pression sur le physique après 50 ans ? Les actrices de Sous le soleil brisent les clichés

Bon, on va pas se mentir, elle aurait pu participer à une épreuve de survie style Koh Lanta avec cet accident. Genre l’épreuve du feu version IRL. Mais elle s’en est sortie avec sang-froid et quelques soins bien choisis. C’est pépite.

Des critiques qui collent à la peau

Même si tout ça date de 2021, ça n’a pas empêché certains de dégainer des remarques franchement malvenues sur son physique. Adeline Blondieau n’échappe pas aux jugements sur l’apparence, surtout à 54 ans. Invitée sur le plateau de « Ça commence aujourd’hui » avec Faustine Bollaert le 27 août dernier, elle s’est exprimée avec pas mal d’émotion.

Elle confesse se sentir souvent jugée : trop ridée, trop refaite, pas assez jeune… bref, le bingo de la société encore bien accro au jeunisme. Pourtant, elle assume pleinement son âge, ses choix, et surtout son naturel. Et on valide complètement.

Une surprise romantique inattendue

Mais la vie d’Adeline, ce n’est pas que des coups durs. En mode love story, elle a récemment fait fondre ses abonnés en annonçant ses fiançailles. Et boum, quelques jours plus tard, cérémonie intime, robe blanche et oxygène romantique : elle se remarie ! Entourée de ses proches et même d’amies de la série « Sous le soleil », elle a dit oui loin des flashes et des paillettes mais avec tout l’amour qu’on lui connaît.

À voir Adeline Blondieau fiancée : pourquoi elle garde l’identité de son futur mari secrète

Une preuve de plus que malgré les galères, elle garde le smile et continue d’avancer, partageant les hauts comme les bas. Comme on dit, le come-back d’Adeline, ça passe crème.