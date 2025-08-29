Pascal Praud accusé d’arrogance ? Son train de vie luxueux dévoilé fait polémique

Pascal Praud fait une fois de plus parler de lui, mais cette fois, ce n’est pas pour une prise de position bien sentie dans L’Heure des pros. Une enquête a révélé son impressionnant patrimoine immobilier, entre un appart ultra chic à Paris et une maison de rêve sur l’île de Noirmoutier. Spoiler alert : c’est pas donné.

Son appart parisien ? Le grand luxe

Pascal Praud, ce n’est pas juste le monsieur qui fait débat chaque jour sur CNews. C’est aussi un habitué des quartiers chics parisiens. Selon Modes et travaux, il habite un immeuble du très huppé 7e arrondissement de Paris, à deux pas des Invalides. Oui, ce coin où les logements ressemblent à des tableaux de maître et coûtent un rein… ou deux.

Son appartement est niché au cœur de ruelles calmes bordées d’immeubles haussmanniens. Un endroit discret, très convoité, loin du brouhaha parisien qu’on voit dans les séries. Pour ceux qui aiment les vibes un peu Émilie in Paris mais version papas influenceurs de droite, on y est.

Un petit paradis vendéen à Noirmoutier

Mais Paris, ce n’est pas tout. Pascal Praud a aussi une pépite de résidence secondaire : une maison à Noirmoutier. Rien que ça. Un petit coin tranquille de Vendée où il aime recharger les batteries. D’après les infos qui circulent, sa maison est spacieuse, cosy et parfaite pour les échanges familiaux au calme. Et franchement, on l’imagine déjà poser sa casquette, barbecue en route, avec vue sur l’océan.

Noirmoutier, c’est un peu la destination secrète des initiés. On y trouve le combo gagnant :

air iodé

ambiance tranquille

pas un paparazzi à l’horizon

Bref, un bon spot pour souffler entre deux directs houleux.

Une vie bien remplie entre polémiques et calme chic

Entre ses apparitions sur Europe 1 et ses interventions télé, Pascal Praud jongle avec les micros comme un candidat des Cinquante avec ses alliances. Pourtant, malgré l’intensité (et les clashs), il semble avoir trouvé son équilibre. Paris pour le boulot et la visibilité, Noirmoutier pour les apéros tranquilles.

Ce lifestyle un poil ostentatoire fait jaser, forcément. D’un côté, ses positions politiques et déclarations tranchées agacent ou séduisent. De l’autre, son train de vie très confortable peut surprendre. Mais après tout, on parle d’un des visages les plus médiatisés du PAF.

Comme dirait Belle lors de son coup de gueule dans Les Marseillais : “On dirait qu’il vit dans un autre monde.” Bah, peut-être bien que oui.