Révélations gênantes de Josiane Balasko : comment elle a découvert l’intimité d’Alain Chabat

Josiane Balasko n’a pas sa langue dans sa poche, et ça, on le savait déjà. Mais là, l’actrice et réalisatrice emblématique des Bronzés a remis une pièce dans la machine avec une révélation inattendue sur Alain Chabat, son collègue à l’écran dans Gazon Maudit. C’est sur le plateau des Enfants de la télé que l’ambiance s’est sérieusement réchauffée.

Josiane Balasko balance sec sur le tournage de Gazon maudit

Invitée en janvier 2020 chez Laurent Ruquier, Josiane Balasko, ultra détendue face aux caméras, est revenue sur son film culte Gazon Maudit. Sorti en 1995, ce long-métrage abordait frontalement l’homosexualité féminine, un sujet encore bien tabou à l’époque. Balasko, qui a elle-même réalisé le film, a expliqué combien il avait été difficile de le faire financer, faute de références dirigées par des femmes sur ce sujet. La seule inspiration qu’elle avait venait d’œuvres masculines autour de l’homosexualité… entre hommes.

Mais au-delà de l’aspect militant du film, c’est une anecdote sacrément croustillante qui a secoué l’ambiance platine du plateau.

Un Alain Chabat peu avare en… révélations involontaires

Dans un fou rire communicatif, Balasko a raconté une scène pas franchement facile à tourner. Celle mettant en scène Alain Chabat et Victoria Abril a demandé énormément de prises. Oui oui, au point qu’elle en est venue à observer de façon répétée (et non volontaire hein) les attributs masculins de son partenaire de jeu.

Avec son franc-parler légendaire, elle balance cash : « J’ai été obligée de regarder son engin à plusieurs reprises sur la prise. Je lui ai même dit : ‘C’est moche à regarder’. » Ambiance gênante pour certains, hilarante pour d’autres… Mais clairement, Chabat n’a visiblement pas demandé de coupe au montage.

Et tenez-vous bien : dans une autre interview pour Konbini, Balasko en rajoute une couche (ou plutôt enlève la dernière). Selon elle, si on ralentit la fameuse scène à fond, on pourrait même apercevoir furtivement les parties intimes du célèbre membre des Nuls. Si c’est pas de l’inspection filmique niveau expert ça…

Un tournage « enchanteur » malgré les débordements

Pas de drame entre les deux amis, heureusement. Josiane garde un souvenir ultra chaleureux du tournage de Gazon Maudit. D’après elle, l’ambiance était au top : festive, familiale, et carrément joyeuse. Toute l’équipe logeait dans le sud de la France, et les week-ends se terminaient façon colo, tous ensemble.

Y’a pas à dire, on est loin des clashs des Cinquante ou des embrouilles de Love Island. Là, tout le monde s’aimait bien et se tirait pas dans les pattes. Enfin… sauf peut-être au moment des prises torrides.

Reste à savoir si Alain Chabat a bien vécu cette rediff en mode gros zoom. Il pourrait bien falloir rebaptiser le film « Gazon très maudit (pour sa pudeur) », qui sait ?