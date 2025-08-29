Cyril Féraud face aux rumeurs : il révèle son homosexualité et quitte une émission phare

Cyril Féraud, que vous connaissez forcément pour son sourire ultra-bright et son énergie communicative dans Slam ou La carte aux trésors, a décidé de se livrer comme jamais. À 40 ans, l’animateur star du service public a révélé son homosexualité dans une interview récente, tout en partageant une grande nouvelle sur sa vie de famille.

Cyril Féraud dit enfin tout : « Je suis homo… »

Cela faisait des années que les rumeurs allaient bon train sur les réseaux ou dans les couloirs du petit écran. Toujours très discret sur sa vie privée, Cyril Féraud a longtemps préféré esquiver les questions sur son orientation sexuelle. Certains pensaient qu’il n’avait tout simplement rien à raconter, d’autres avaient flairé le secret depuis un moment. Spoiler alert : ils avaient vu juste.

C’est dans une interview accordée à Télé-Loisirs que Cyril a finalement mis les choses à plat, sobrement mais sincèrement : « Je suis homo », a-t-il déclaré. Ce coming out, qu’il a choisi avec ses mots et à son rythme, a été salué par ses fidèles téléspectateurs. Et franchement, on ne va pas se mentir, ça fait plaisir de voir encore plus de représentation à la télé. Un peu comme quand Keiona a tout cassé dans Drag Race France : ça fait bouger les lignes, tout en élégance et en talent.

Déjà en 2020, il avait semé quelques indices dans les médias, notamment dans Libération où il avait confié : « Je reste discret, car je pense sincèrement que ça n’intéresse personne de savoir avec qui je couche. » Classe, net, sans détour.

Un bébé, une nouvelle vie et un gros switch pro

Mais ce n’est pas tout niveau révélation dans la vie de Cyril. Parce que quand il décide de changer de cap, il y va à fond. L’animateur a également annoncé une nouveauté de taille dans sa vie : il est devenu papa ! Il a partagé la naissance de son fils Tim avec son public, via Insta, dans un post tout en émotion. Une nouvelle qui a ému ses fans et qui montre que Cyril, en plus d’être un pro du divertissement, est un papa attentionné (et sûrement gâteau).

Résultat, il a décidé de ralentir un peu côté boulot pour mieux profiter de son nouveau rôle. Exit La carte aux trésors, une émission qu’il adorait mais qui demandait trop de temps de préparation, d’écriture et de tournage. Il l’explique simplement : « Je suis très présent, je ne veux pas l’être trop. Je vais lever le pied. » Et franchement, ça se comprend. Entre enquêtes d’aventure et couches à changer, faut faire des choix !

Ce qu’on retient surtout ici, c’est que Cyril Féraud écrit une nouvelle page de sa vie :

En assumant pleinement qui il est, sans faux-semblant

En devenant papa d'un petit garçon

En réorganisant sa carrière pour être plus présent à la maison

Autant dire que c’est un (re)nouveau départ pour lui. Et ça, ça passe crème.