Paternité tardive à 61 ans : Elie Semoun dévoile son bébé et touche ses fans

Elie Semoun vient d’annoncer une grande nouvelle qui a fait fondre la toile. À 61 ans, l’humoriste est devenu papa pour la deuxième fois ! Sa compagne, Aude, a donné naissance à un petit garçon le jeudi 28 août 2025 à 10h28. L’artiste a partagé cet instant fort en émotions avec une délicatesse touchante.

Une naissance toute en tendresse

C’est sur les réseaux sociaux qu’Elie Semoun a dévoilé l’arrivée de son « petit monsieur » avec une photo ultra craquante : la main de son bébé dans la sienne. Sobre mais émouvant, il a simplement écrit en légende : « 28/08/2025 à 10h28 un petit monsieur est né ». Rien que ça, et on fond déjà. Aucun prénom révélé pour le moment, mais une chose est sûre, ce bébé sera chéri à 1000%.

Le couple, plutôt discret d’habitude, avait quand même été aperçu ensemble à la finale de Roland-Garros en juin, mais sans jamais évoquer la grossesse publiquement. Comme quoi, certains préfèrent vivre leur bonheur loin des projecteurs… et franchement, on respecte ça à fond.

Une « accident heureux » à 61 ans

Ce n’est pas le premier bébé pour Elie Semoun. Il est déjà papa d’un grand fiston de 29 ans, Antoine, issu de son ancienne relation avec Annie Florence Jeannesson. Et si devenir papa à 61 ans peut paraître un sacré retournement de situation, Elie garde le smile et l’autodérision qui le caractérisent. Il parlait récemment de cette paternité tardive en la qualifiant d’ »accident heureux« . Comme une surprise de la vie qui débarque quand on s’y attend le moins… Mais que tu accueilles les bras grands ouverts.

Et entre nous, c’est pas si fou quand on voit d’autres people embrasser la parentalité à un âge mûr. Rappelons juste que Robert De Niro est devenu papa à 79 ans, on est sur un record olympique.

Un quotidien bien chargé pour l’humoriste

Pas question de lever le pied pour autant. Entre les couches et les biberons, Elie Semoun n’oublie pas sa carrière. Il est en pleine préparation de son nouveau spectacle « Cactus », prévu pour octobre. Il jongle aussi avec la postprod de son film « Ducobu et le fantôme de Saint Potache ». Bref, le mec ne dort probablement plus, mais ça passe crème.

Ce nouveau chapitre de vie donne une autre couleur à son actu, et franchement, on est là pour suivre chaque épisode. Ça me fait un peu penser à la dernière saison de Secret Story, entre inattendu et émotion au mètre carré. Vive les rebondissements !