Tournée annulée pour Obispo : pourquoi son retour des Dix Commandements a échoué

Grosse déception pour les fans de comédies musicales : la nouvelle version des Dix Commandements portée par Pascal Obispo n’ira finalement pas plus loin. Alors que le come-back s’annonçait spectaculaire avec de nouveaux visages et une mise en scène high-tech, le rideau tombe avant même que la tournée ne commence. On t’explique tout.

La tournée annulée, la faute à des galères de financement

C’était censé être l’événement musical de 2025. Pascal Obispo avait ressorti de ses archives la comédie musicale culte Les Dix Commandements, avec une nouvelle équipe, un casting flambant neuf et – cerise sur le gâteau – une technologie de 3D relief dernier cri. Oui oui, tu aurais presque senti Moïse traverser la mer Rouge juste devant toi.

Mais malgré cet aller simple pour l’Égypte ancienne version futuriste, la tournée qui devait s’étaler de novembre 2025 à février 2026 a été purement et simplement annulée. Officiellement, les organisateurs expliquent avoir rencontré des pertes financières et n’avoir pas réussi à trouver un modèle économique solide avec tous les partenaires engagés. Bref, l’opération était trop coûteuse et pas assez rentable… Ça clashe sévère entre les ambitions artistiques et la réalité du terrain.

Conséquence directe : stop aux ventes de billets. Si tu avais prévu de voir le spectacle, pas de panique, tu seras remboursé.

À voir Obispo prêt à quitter la scène ? Ce qui pourrait le faire changer d’avis

Un contexte judiciaire déjà bien tendu

Ce coup d’arrêt brutal arrive quelques mois seulement après un gros clash en coulisses. Elie Chouraqui, le metteur en scène de la version originale sortie en 2000 (oui oui, celle avec Daniel Lévi et Ahmed Mouici), n’a pas du tout apprécié qu’Obispo relance le spectacle sans lui. Il a donc sorti l’artillerie lourde côté justice :

Accusations de contrefaçon

Parasitisme

Concurrence déloyale

Il a même demandé l’annulation totale du show et une indemnisation salée de 352 000 euros. Problème : la justice n’a pas été de son côté et l’a même condamné à verser 10 000 euros à Obispo pour dénigrement, plus 25 000 euros de frais pour couvrir les démarches juridiques. Autant dire qu’il est reparti bredouille (et la queue entre les jambes).

Malgré ce procès gagné, le grand retour du spectacle n’aura donc pas lieu. Chouraqui peut ranger son sabre, la tournée est annulée.

Pascal Obispo reste silencieux

Depuis cette annonce brutale, Pascal Obispo n’a pas pris la parole publiquement. Silence radio. Lui qui semblait pourtant très investi dans cette nouvelle version des Dix Commandements n’a pas fait part de sa réaction. On imagine quand même que le coup est dur pour lui : entre un projet artistique audacieux et la difficulté de le faire vivre dans un monde artistique de plus en plus compliqué financièrement, ça ne passe pas crème.

À voir Florent Pagny inquiet pour sa santé ? Sa maison en Bourgogne l’a aidé à se reconstruire

Et pour ceux qui avaient aiguisé leur curiosité avec ce retour numérique et chantant du pharaonique spectacle, il faudra se contenter de la nostalgie de la version 2000. À défaut de 3D relief, on peut toujours rêver en 2D avec quelques vidéos sur YouTube… et se consoler avec la Star Academy, elle au moins, elle a survécu à toutes les époques.