Pourquoi Julien Arnaud quitte Bonjour ! sur TF1 et revient à la politique sur LCI

Julien Arnaud ne fait plus partie de l’équipe de Bonjour !, la matinale de TF1 lancée en janvier 2024. Le journaliste, discret pendant la rentrée du 25 août, a décidé de quitter l’émission pour retourner sur LCI, une chaîne qu’il connaît déjà très bien. Un changement qui marque un vrai retour aux sources.

Un retour assumé vers la politique… et LCI

Julien Arnaud l’a lui-même annoncé : son truc, c’est la politique. Après quelques mois passés à animer la matinale Bonjour ! aux côtés de Bruce Toussaint et du reste de la bande, il a senti que le terrain politique lui manquait. Alors forcément, quand l’opportunité de revenir sur LCI s’est présentée, il n’a pas hésité une seconde : « J’avais envie de revenir à la politique et comme LCI s’y prête totalement, j’ai dit banco », a-t-il confié.

Il faut dire qu’Arnaud n’arrive pas en terre inconnue. En 2016, il avait déjà été chroniqueur politique sur la chaîne infos du groupe TF1. Autant dire que ce come-back, c’est du cousu main ! Un petit clin d’œil aux fans de tactique politique, de débats musclés et de décryptage à chaud. Et puis franchement, on l’a assez vu dans des formats feel good, là ça clashe sévère !

Deux émissions politiques pour un journaliste engagé

Sur LCI, Julien Arnaud ne manquera pas de boulot. Il intégrera l’émission On ne plaisante pas avec l’info chaque samedi matin, entre 10h et midi, au côté d’Anne-Chloé Bottet. Le titre annonce la couleur : ici, pas question de tourner autour du pot. Il va falloir aller droit au but, avec punchlines et analyses millimétrées à la clé.

Mais ce n’est pas tout. Le dimanche, il enfilera une autre casquette en devenant chroniqueur régulier, voire présentateur occasionnel, de l’émission En toute franchise, dirigée par la réputée Élizabeth Martichoux. Une double casquette qui lui correspond parfaitement et qui laissera forcément une large place à sa vision tranchée de l’actu.

Un adieu sans amertume à Bonjour !

Julien Arnaud ne quitte pas Bonjour ! sur une note amère, au contraire. Il remercie cette matinale pour l’expérience et la dose d’énergie qu’elle lui a apportée. En seulement quelques mois, il a appris à manier l’actu sérieuse avec de la chaleur et de la bonne humeur, le tout dans une ambiance dynamique. Mais bon, entre le café du matin et les débats en plateau sur LCI, il a vite fait son choix. L’appel de la politique était trop fort, comme Marwa qui retourne vers Benoît dans Les Marseillais vs Le Reste du Monde malgré tout ce qu’elle avait dit. Oui, certains chemins sont faits pour se recroiser.

Bonjour ! se réinvente avec une nouvelle team

Pas question pour Bonjour ! de se laisser abattre après ce départ. L’émission a rebondi direct avec de nouveaux visages.

Anicet Mbida (le roi des innovations)

(le roi des innovations) Nicolas Doze (spécialiste éco qui rend les chiffres sexy)

(spécialiste éco qui rend les chiffres sexy) Sandrine Arcizet (ancienne de Téléshopping, devenue cheffe de rubrique)

Avec ce trio, la matinale cultive son mix d’infos sérieuses et de tranches de vie légères, tout en gardant l’ambiance chill qui fait son succès. Alors même sans Julien, l’émission ne perd pas de sa superbe.

Une chose est sûre : Julien Arnaud va pouvoir s’éclater sur LCI, et Bonjour !, continuer à kiffer ses matins avec une équipe plus que jamais motivée.